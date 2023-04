Poliisi epäilee kahta ulkomaalaistaustaista miestä yhteensä 13 rikoksesta seitsemällä eri paikkakunnalla. Toinen epäillyistä on vangittu.

Poliisi pääsi laajan vitamiinivarkauksien sarjan jäljille Suomessa.

Vitamiineja ja muita luontaistuotteita on poliisin mukaan suunnitelmallisesti anastettu suomalaisten myymäläketjujen myymälöistä. Teot ovat kohdistuneet pääasiassa kahteen eri halpakauppaketjuun ympäri Suomea.

Poliisi epäilee, että tuotteita on anastanut kaksi ulkomaalaistaustaista miestä vuoden 2022 sekä kevään 2023 välisenä aikana. Poliisi epäilee miesten tehtailleen rikoksia useamman Suomessa oleskelujaksonsa aikana.

Yksi rikoksista epäilty on tällä hetkellä tutkintavankina. Oulun käräjäoikeus vangitsi epäillyn poliisin vaatimuksesta torstaina 27. huhtikuuta.

Miesten epäillään anastaneen luontaistuotteita ja akkuja Haukiputaalla sijaitsevasta myymälästä 23. huhtikuuta. Myymälän myyjät saivat toisen miehistä kiinni, mutta toinen pääsi pakenemaan lähimetsään.

Kiinni jääneen miehen vaatteiden sisältä tippui pakoyrityksen aikana vitamiineja maahan.

Kiinni jäänyttä miestä ja hänen tekijäkumppaniaan epäillään yhteensä 13 eri varkaudesta seitsemällä eri paikkakunnalla.

Anastuksista on kirjattu rikosilmoituksia Haukiputaan lisäksi Oulussa, Nivalassa, Kalajoella, Ylivieskassa, Kauhajoella, Lapualla ja Somerolla. Poliisin tietoon tulleissa teoissa anastetun omaisuuden arvo on yhteensä 8 422 euroa, sisältäen 14 prosentin arvonlisäveron.

Esitutkinta on poliisin mukaan edelleen kesken. Tähän mennessä tutkinnassa on kuitenkin selvinnyt, että epäillyt ovat lainanneet Etelä-Suomessa asuvalta mieheltä auton, jolla he ovat liikkuneet eri puolilla Suomea.

Auton katolla on ollut suksiboksi, jossa anastettuja tuotteita on säilytetty. Poliisi takavarikoi autosta 788 purkkia tai pakettia erilaisia lisäravinnetuotteita, 62 pakkausta AA- ja AAA-paristoja, pienen määrän erilaisia hygieniatuotteita sekä kuulokkeet.

Takavarikoituja tuotteita oli autossa yhteensä viisi jätesäkillistä ja viisi kassillista. Epäillyt aikoivat poliisin mukaan myydä tuotteet kotimaassaan.

Molemmat epäillyt ovat maahantulokiellossa Suomeen. He ovat käyttäneet Suomessa ollessaan eri henkilöllisyyksiä.

Poliisi kannustaa myymälöitä varovaisuuteen luontaistuotteiden asettelussa. Tuotteiden sijoittaminen lähelle kassaa voi poliisin mukaan vähentää varkauksia.

– Joissakin maissa luontaistuotteet ovat myymälöissä häkkirakennelmien takana. Eräissä maissa luontaistuotteiden käyttö on suosittua, sillä ne rinnastetaan lääkkeisiin, poliisin tiedotteessa kerrotaan.