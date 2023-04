Iäkäs mies kateissa Oulussa – poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää kadonneesta mahdollisia havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa hätä­keskukseen numeroon 112.

Poliisi etsii Oulussa Myllyojan alueelta kadonnutta iäkästä ja muisti­sairasta miestä. Kadonnut henkilö on 71-vuotias Raimo Heikkilä. Hän on poistunut kotoaan Myllyojalta tänään sunnuntaina hieman kello 20:n jälkeen.

Kadonneella on päällään toden­näköisesti musta pipo tai päähine, musta takki ja farkut. Hän on liikkeellä jalkaisin. Mies on noin 170 senttiä pitkä ja hoikka­vartaloinen.

Kadonnutta etsitään poliisi­partioiden, poliisi­koirien ja vapaa­ehtoisen pelastus­palvelun voimin. Poliisi pyytää kadonneesta mahdollisia havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa hätä­keskukseen numeroon 112.