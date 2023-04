Poliisi kaipaa havaintoja Oulussa kadonneesta vanhuksesta

Poliisin mukaan vanhus on muistisairas.

Oulun poliisi kaipaa havaintoja perjantaina iltapäivällä kello 14 aikoihin Oulun Rajakylän alueella kadonneesta 77-vuotiaasta vanhuksesta. Poliisin mukaan vanhus on muistisairas.

Kadonnut on liikkeellä jalkaisin. Hänellä on yllään musta laskettelutakki, jonka hupun sisäosa on oranssi. Lisäksi hänellä on mustat toppahousut, musta talvilippis sekä varrelliset mustat kengät.

Hän on noin 165–170 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen, eikä hän käytä apuvälineitä.

Mahdollisista havainnoista voi ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.