Eläinpuiston mukaan kilpikonna lopetettiin eläinlääkärin määräyksestä.

Limingassa toimivan Kukka- ja eläinpuisto Escurialin Facebook-päivitys on kauhistuttanut ihmisiä Facebookissa.

Escurialin julkaisemalla videolla näkyy, miten kilpikonnan päivät päättyvät suomalaisella lumihangella.

Videolla näkyy ylhäältäpäin kuvattuna, miten kilpikonnaa osoitetaan aseella päähän lähietäisyydellä, ja ase laukaistaan.

Kuvan yhteydessä on Escurialin kirjoitus.

– Rakkaat ns. ystävät. Tehkää nyt niitä huoli- ja ym ilmoituksia kerralla kaikki. Naapurin Tapio-Tappaja kyllä hoitelee hommat, kärsimyksistä kiitellen.

Video keräsi lyhyessä ajassa ison kasan kauhistuneita kommentteja.

Video hävisi jonkin ajan kuluttua Facebookista yrityksen sivuilta.

Escurialin Veijo Vartiainen kertoo Ilta-Sanomille, että Facebook poisti julkaisun.

– Siinä ei kuulemma ollut mitään luvatonta, mutta se saattaa joitakin järkyttää. Sillä perusteella se oli poistettu.

Vartiainen kertoo, että Escurial teki kilpikonnasta lopetuksen läänineläinlääkärin määräyksestä.

Vartiaisen mukaan päähän ampuminen tai kaulan katkaiseminen ovat luvallisia tapoja lopettaa eläin.

Eläinpuiston pitäjät päätyivät kilpikonnan lopettamiseen, sillä he tuskastuivat kiristyviin vaatimuksiin ja valituksiin.

Vartisen mukaan eläinlääkäri oli määrännyt kilpikonnalle ensin kahden neliön altaan ja sitten kolmen neliön altaan. Läänineläinlääkäri vinkkasi, että jos kilpikonnaa pidetään yksityisissä tiloissa, se voi olla vaikka saavissa.

Kilpikonna oli ollut vuosikausia yksityisasunnossa. Sillä oli iso saavi, josta se pääsi pois halutessaan.

Joku oli valittanut Escurialin pitäjien koirista ja kilpikonnasta, minkä jälkeen kilpikonnalle alettiin vaatia suurempaa allasta.

– Facebook-kirjoituksen tarkoituksena oli kertoa, minkälaista elämä täällä on. Se ei aina ole hauskojen eläinvideoiden julkaisemista. Vaikka on terve eläin, on kaikenlaisia säännöksiä, Veijo Vartiainen kertoo.

Escurial halusi herättää asiasta keskustelua, mutta keskustelu lähti Vartiaisen mukaan väärille raiteille.

– Haluttiin pistää siitä (kotieläinten pidosta) Facebookin, mutta ei sitä monikaan ihminen näyttänyt ymmärtävän.

Vaihtoehdoksi tuli käytännössä kilpikonnan lopettaminen, sillä sille ei olisi löytynyt mistään uutta kotia. Limingan kilpikonna oli yli 50-vuotias.

Vartiainen puhuu simputuksesta, ajojahdista ja kiusanteosta.

Helmikuun alussa Escurialista valitettiin, kun sen kahdesta emusta toinen karkasi kylälle. 29-vuotias lintu saatiin nopeasti kiinni. Se menehtyi seuraavana yönä.

Lue lisää: Vanha emu haahuili maantiellä Limingassa – karkumatkalle murheellinen loppu

– Olen miettinyt, olisiko se lähtenyt hakemaan viimeistä leposijaa. Se ei koskaan ennen yrittänytkään karata.

Limingan emu oli Vartiaisen mukaan yli-ikäinen. Lintujen keski-ikä on 10–20 vuotta.

Oulun poliisin mukaan Kukka- ja eläinpuisto Escurialista ei ole kirjattu ilmoituksia poliisin järjestelmään.

Oulun seudulla eläinsuojelusta vastaava eläinlääkäri ei ole vastannut IS:n soittopyyntöön.