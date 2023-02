Uimarannalla ei ollut matalasta vedestä varoittavia kylttejä.

Teinipoika loukkaantui kesällä 2020 hypättyään kaupungin uimarannalla laiturilta pää edellä veteen. Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina kaksi kaupungin virkamiestä sakkoihin vammantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Tuomiosta ei tarkemmin selviä, millaisia vammoja 15-vuotias poika sai. Hänen päänsä osui tilanteessa pohjaan ja syyttäjä katsoi hänen joutuneensa hengenvaaraan.

Uimarannan laituria oli hiljattain lyhennetty, mutta oikeuden mukaan lyhentäminen ei vaikuttanut veden syvyyteen merkittävästi. Vesi ei ollut muutenkaan ollut laiturin ympärillä tarpeeksi syvää pää edellä sukeltamiseen, oikeus toteaa.

Syytetyt kiistivät syytteen ja sen, että olisivat laiminlyöneet virkaansa kuuluvaa velvollisuutta. He katsoivat, että uimarin olisi pitänyt ymmärtää, ettei laiturilta kannata hypätä pää edellä.

– Sinänsä uimapaikka on ollut käytössä vuosikymmeniä ja laituri on ollut siellä vuosikymmeniä eikä mistään vaaratilanteesta ole tullut tietoa koskaan. Järven pohjaan näkyy laiturilta. Asianomistajan on tullut ymmärtää, ettei pää edellä voi sinne sukeltaa, sanoi toinen virkamiehistä vastauksessaan.

Uimarannalla ei ollut matalasta vedestä varoittavia kylttejä tai ohjeistuksia. Oikeus katsoi, että yleisesti uimarin olisi järkevää tarkistaa luonnonveden syvyys ennen pää edellä sukeltamista. Pää edellä hyppääminen katsottiin kuitenkin sellaiseksi uimareiden tavanomaiseksi toiminnaksi, että kaupungin olisi pitänyt tunnistaa siihen liittyvät riskit.

– Käräjäoikeus katsoo, että laiturilta matalaan veteen hyppäämisestä seuraava riski ja vaara oli jäänyt uimarannan turvallisuutta arvioitaessa tunnistamatta, vaikka se olisi pitänyt tunnistaa. Oli tapahtunut laiminlyönti. Uimarannan käyttäjiä ei ollut varoitettu matalasta vedestä eikä kielletty sukeltamasta laiturilta.

Oikeuden mukaan kaupungin virkamiehet rikkoivat heiltä vaadittua huolellisuusvelvollisuuttaan. Heidät tuomittiin 20 päiväsakon rangaistuksiin. Syyttäjä vaati asiassa rangaistusta myös kaupungin urakoitsijalle, joka vastasi uimarannan ylläpidosta. Hänen syytteensä käräjäoikeus hylkäsi.