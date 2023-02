”He sanoivat, että heillä on ikäviä uutisia.”

17-vuotiaan poikansa menettänyt raahelaisäiti ei voi vieläkään uskoa viime lokakuista verinäytelmää.

– Se oli valtava järkytys. Ei tämmöistä voi tapahtua, äiti sanoi oikeudessa perjantaina.

19-vuotias nuori mies surmasi pojan Halloween-kauhuelokuvan hahmoksi pukeutuneena viime lokakuussa. Miehen tarkoituksena oli surmata myös muut nukkumassa olleet perheenjäsenet. Mies ei onnistunut kuitenkaan murtautumaan taloon sisälle, eikä hän siten päässyt toteuttamaan tekoaan.

Äiti ja muut perheenjäsenet olivat autuaan tietämättömiä kotipihansa tapahtumista.

Nukkumassa ollut perheenäiti heräsi yöllä noin kello 3.35. Hän huomasi, ettei poika ollut nukkumassa omassa huoneessaan. Äiti laittoi viestin ja toisenkin, mutta vastausta pojalta ei kuulunut. Tästä meni noin vartti, kun kotioveen koputettiin todella kuuluvasti.

Ensin äiti ajatteli, että se oli hänen poikansa, jolla ei olisi jostain syystä avaimia mukanaan. Oven takana oli kuitenkin kolme poliisia.

– He sanoivat, että heillä on ikäviä uutisia. (Poika) on löytynyt henkirikoksen uhrina, äiti kertoi poliisikuulusteluissa.

Lue lisää: Uhrin veljet huomasivat, miten Raahen Halloween-surmaajan käytös muuttui dramaattisesti – paha aavistus heräsi poliisin sanoista

Poika oli lähtenyt edellisiltana viemään autoa korjaukseen Alavieskaan. Hän tuli korjausreissulta yöllä takaisin kotiinsa. Tuolloin pihalla ollut Halloween-surmaaja hyökkäsi pojan kimppuun, ja löi tätä veitsellä lukuisia kertoja. Poika kuoli vammoihinsa.

Surmaaja oli tuohtunut siitä, etteivät perheen pojat pelanneet hänen kanssaan enää Counter-Strike-peliä. Myös äiti oli kuullut aiemmin keväällä pojiltaan, että surmaaja oli käyttäytynyt oudosti.

Lue lisää: Video: Raahen Halloween-surmaajan hyytävät elkeet tallentuivat poliisiaseman kameraan

– Jossain vaiheessa pojat olivat kysyneet, että mitä (miehelle) kuuluu, johon tämä oli vastannut, että hyppää parvekkeelta alas, jos tulette hänen luokseen.

Äiti ja muut perheenjäsenet yrittävät yhä toipua tapahtuneesta. Heitä järkytti tieto siitä, että nuorukainen oli aikeissa surmata koko perheen.

– Ei uskalla luottaa ihmisiin, äiti kertoi oikeudessa.

Erityisesti joulu oli raskasta aikaa, sillä surmattu poika olisi täyttänyt joulun tienoilla 18 vuotta.

– Ei laulettu paljon onnea, vaan oli 18 kynttilää hautakummulla.

Syytetty ei kadu tekoaan, kävi oikeudessa ilmi perjantaina.

– En mä osaa sitä vieläkään oikein katua.

Oikeus määräsi miehen mielentilan tutkittavaksi. Oikeuden mukaan syytetty aiheutti tahallaan uhrin kuoleman. Oikeuden mukaan nuorukainen yritti myös murtautua perheen taloon tarkoituksenaan surmata uhrin viisi perheenjäsentä.

Lue lisää: Halloween-surma: Oikeus antoi välituomion – syytetty mielen­tila­tutkimukseen

Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta ja viidestä murhan yrityksestä. Miehen puolustus myöntää rikokset tappona sekä törkeänä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.

Oikeus ottaa rikosnimikkeisiin kantaa mielentilatutkimuksen valmistuttua.