Uhrin veljet huomasivat, miten Raahen Halloween-surmaajan käytös muuttui dramaattisesti – paha aavistus heräsi poliisin sanoista

Veljet kertovat huomanneensa muutoksen nuoren miehen käytöksessä vajaa vuosi ennen henkirikosta.

Raahen Halloween-surman 17-vuotiaan uhrin veljet muistavat surmaajan huumorintajuisena nuorena miehenä.

19-vuotias nuori mies surmasi 17-vuotiaan pojan Halloween-kauhuelokuvan hahmoksi pukeutuneena viime syksynä. Hänen tarkoituksenaan oli syytteen mukaan surmata myös muut nukkumassa olleet perheenjäsenet. Miestä syytetään oikeudessa murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

Henkirikoksen uhri ja hänen kaksi vanhempaa veljeään olivat olleet surmaajan kanssa aiemmin kavereita. Heitä yhdisti kiinnostus tietokonepeleihin.

Vanhemmat veljet kertoivat poliisikuuluisteluissa huomanneensa, että surmaajan käytös muuttui vuoden 2022 aikana.

Nuorta miestä syytetään murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

Veljeksistä toiseksi vanhin kertoi tutustuneensa surmaajaan jo yläkouluikäisenä. He molemmat kuuluivat pelitiimiin, joka oli kasassa aina yläasteelta viime syksyyn asti. Silloin tapahtui jotain. Veljen mukaan surmaajasta tuli hiljainen, kun aiemmin tämä oli veljen mukaan ollut ”hauska ja semmoinen pelleilijä.”

– Viime syksynä alkoi ilmenemään sellaista, että pelin aikana hän ei enää puhunut meille muille mitään. Jotenkin käytös alkoi muuttumaan jo aikaisemmin ja muistelisin, että se tapahtui silloin, kun hän muutti kotoaan yksin asumaan. En ole ihan varma tuosta muuttoajankohdasta, että oliko se ennen armeijaa vain sen jälkeen, veli kertoi.

Myöhemmin tutkinnassa ilmeni, että omilleen muuttaminen tapahtui vuoden 2022 alussa.

Tällaista Halloween-naamaria surmaaja käytti.

Veljistä vanhin puolestaan muisteli poliisille maaliskuun 2022 tapahtumia. Tuolloin hän oli pelannut tietokonepeliä murhasta syytetyn kanssa.

– Lähdin käymään pois koneelta hetkeksi ja mykistin oman mikkini. Tulin hetken kuluttua takaisin koneelle ja pistin kuulokkeet takaisin päähäni. Tuolloin kuulin, kun hän selvästi itki toisessa päässä omaan mikkiinsä. Pidin oman mikkini mykistyksellä ja kuuntelin hetken aikaa, että itkeekö hän oikeasti, vanhin veli muisteli.

Hän sanoo, ettei osannut sanoa tilanteessa mitään, mutta oli kuitenkin kertonut tapahtuneesta äidilleen ja sittemmin henkirikoksen uhriksi joutuneelle veljelleen.

Toiseksi vanhin veli kertoi, että hän ei olisi uskonut entisen kaverinsa kuitenkaan vahingoittavan ketään muuta kuin korkeintaan itseään.

Molemmat veljekset kertoivat, että kun he kuulivat poliisilta veljensä joutuneen henkirikoksen uhriksi, paha aavistus kävi heti heidän mielessään. Vanhimman veljen mukaan poliisi oli kertonut, että epäilty tekijä oli nuori henkilö.

– Poliisien ollessa vielä talossamme, kuulin, että teon olisi tehnyt joku tuttu, jolloin minulle tuli heti mieleen [surmaajan nimi]. Sanoin jopa ääneen, että ”Ei kai vaan [surmaajan nimi]?”, toiseksi nuorin veli muisteli kuulusteluissa.

Lue lisää: Näin Raahen kammottavan Halloween-surman tapahtumat etenivät – kuvat rikos­paikalta

Teon jälkeen surmaaja ajoi Raahen poliisiasemalle mukanaan tekoväline ja reppu, jossa oli hänen käyttämänsä naamioasu. Mies tallentui valvontakameroihin.

Surmaajan asianajaja Kari Eriksson kertoi oikeudessa, että syytetty oli valmistunut normaalisti ylioppilaaksi ja mennyt armeijaan. Armeija jäi kuitenkin viiden päivän jälkeen kesken.

– Hänen mielestään turha kuri ja tuvassa asuminen on tuottanut vaikeuksia. Tähän liittyy asioita, jotka ovat vaikuttaneet häneen. Hän on kertonut armeijan viranomaisille väärän selityksen, että hän on käyttänyt huumausaineita. Sen takia hänet vapautettiin, Eriksson sanoi.

Tämän jälkeen mies ei saanut töitä eikä opiskelupaikkaa. Siksi hän syrjäytyi lyhyen ajan sisällä. Nuorukaisen sosiaaliset kontaktit perheeseen ja muihin läheisiin jäivät yhä harvemmiksi, kun hän muutti omilleen Raahen keskustaan alkuvuodesta viime vuonna.

Poliisi löysi 17-vuotiaan ruumiin omakotitalon pihalta.

Sittemmin loppukesästä 2022 mies oli yrittänyt itsemurhaa ja joutunut psykiatriseen hoitoon. Siellä hän oli Erikssonin mukaan kertonut tappamisajatuksistaan, mutta niitä ei otettu tosissaan.

Teon motiivi oli se, että murhasta syytetty oli katkera siitä, etteivät veljekset enää pelanneet hänen kanssaan kuten ennen.

Lokakuun lopussa mies pyöräili keskellä yötä naamioasulla ja kahdella veitsellä varustautuneena perheen talolle.

Miehen alkuperäinen tarkoitus oli tunkeutua perheen kotiin sisään asuinrakennuksen lukitsemattomasta ulko-ovesta. Koska ovet olivat lukossa, hän haki avukseen kirveen.

Teko keskeytyi, kun perheen 17-vuotias poika, henkirikoksen uhri, saapui autolla kotiin. Mies surmasi 17-vuotiaan lukuisilla veitseniskuilla uhrin omaan kotipihaan.