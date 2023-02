Syyte: Nainen hakkasi kaksi 14-vuotiasta tyttöä mustelmille keskellä Oulua

Syytetty nainen kiistää kummankin pahoinpitelyn.

Nykyisin 40-vuotiasta naista syytetään kahdesta pahoinpitelystä Oulun käräjäoikeudessa.

Asianomistajina on kaksi tapahtuma-aikaan 14-vuotiasta tyttöä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet yleisellä paikalla Oulun keskustassa 27. heinäkuuta 2019.

Naisella ja tytöillä oli ollut sanaharkkaa Oulun keskustassa. Riidan syy ei syytteestä selviä.

Syytteen mukaan nainen oli lyönyt toista tyttöä useamman kerran nyrkillä ja avokämmenellä vartalon ja pään alueelle sekä raapinut tätä mahaan. Syytteen mukaan tytölle aiheutui väkivallasta ainakin mustelmia vartaloon ja turvotusta pään alueelle.

Tytön itsensä mukaan hänen päähänsä tuli kuhmuja. Hän joutui kertomansa mukaan syömään Buranaa noin viikon ajan.

Toista tyttöä nainen löi syytteen mukaan useamman kerran nyrkillä ja avokämmenellä vartalon ja pään alueelle. Syytteen mukaan teosta aiheutui tytölle ainakin kipua, mustelma rintakehälle sekä punoitusta ja turvotusta kasvoihin.

Nainen kiistää molemmat syytteet täysin. Riidatonta on, että nainen on ollut tapahtumapaikalla ja hänellä on ollut sanaharkkaa tyttöjen kanssa. Pahoinpitelyjen teonkuvauksen hän kuitenkin kiistää.

Syyttäjä vaatii naiselle lyhyttä ehdollista vankeusrangaistusta tai tuntuvaa sakkorangaistusta.

Naisella ei ole aiempaa rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Oulun käräjäoikeus antaa asiasta tuomion myöhemmin tässä kuussa.