Pohjois-Pohjanmaalla on tänään nautittu vappukeleistä.

Siikajoella Pohjois-Pohjanmaalla on mitattu tänään poikkeuksellisen lämmin päivälämpötila, kun elohopea kapusi seitsemän celsiusasteen yläpuolelle.

Samaan aikaan lähistöllä Oulussa on oltu yli kuudessa lämpöasteessa. Myös Ahvenanmaalla on ollut reippaasti yli viisi astetta lämmintä. Pakkasta on ollut tänään vain Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Forecan päivystävän meteorologin Joanna Rinteen mukaan vielä ei puhuta ennätyslukemista, mutta missään nimessä jokapäiväisestä tai -vuotisesta ilmiöstä ei ole kyse.

– Neljästä kuuteen pakkasastetta on normaali ylin päivälämpötila tähän aikaan vuodesta. Nyt, kun ollaan seitsemässä asteessa, niin on ihan reilusti enemmän, Rinne sanoo viitaten Pohjois-Pohjanmaahan.

Rinteen mukaan keskimääräiset päivälämpötilat kohoavat Pohjois-Pohjanmaalla tälle tasolle vasta myöhemmin keväällä.

– Mennään jo melkein vappuun asti, huhtikuun loppupuolella on tavanomaisesti sellaisia lämpötiloja kuin mitä tällä hetkellä tässä on.

Suomeen puhaltaa tällä hetkellä föhn-tuulena tunnettu lämmin tuuli, joka puhaltaa Atlantilta ja lähtee muodostumaan lämpimäksi Norjan vuoristojen kohdalla.

Kun tuuli puhaltaa Norjan vuoriston yli, jäähtyy se noustessaan. Kaikki tuulen mukana liikkuva kosteus tiivistyy ja sataa vuoristojen meren puoleiselle puolelle. Tuulen liikuttama ilmamassa kuivahtaa ja on näin ollen lämpenemiselle otollisempi, kuin kostea ilma.

– Ilman laskettua takaisin alas se on selvästi lämpimämpää kuin vuoristoa ylittämään lähtenyt ilma. Sade ja vuoriston ylitys johtaa siihen, että ilma pääsee lämpenemään, Rinne tiivistää.

Tuuli puhaltaa tämän jälkeen Pohjois-Ruotsin yli kohti Suomea. Tästä johtuen Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa ovat otollisia paikkoja lämpimille keleille föhn-tuulen puhaltaessa.

Itään päästessään ilmamassa on ehtinyt jo viilentyä, vaikka lämpötilat pysyvätkin yhä plussan puolella.

– Suomen manner on talven seurauksena kylmä. Kun tuuli menee eteen päin mannerta pitkin, niin alla oleva maa viilentää sitä. Sen takia itäiseen Suomeen se ei pääse yhtä lämpimänä.

Ensi yönä tuulen suunta on kääntymässä ja föhn-tuulen mukana tullut lämmin keli on jäämässä taakse.

– Suurimmassa osassa maata sää muuttuu selkeäksi ja sitten pakastuu. Yksinumeroisia pakkaslukemia melkein koko maassa, Rinne arvioi huomista.