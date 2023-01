Poliisi epäilee, että 20-vuotias mies murhasi Raahessa asuvan teinin ja yritti murhata viisi tämän perheenjäsentä. ”Selkeää motiivia” ei ole poliisin mukaan löytynyt.

Raahessa murhasta epäilty mies oli IS:n tietojen mukaan nuorena aktiivinen lentopalloilija.

Vuonna 2002 syntynyt epäilty kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2021. Epäillyn sosiaalisessa mediassa julkaisemien videoiden perusteella hän on kiinnostunut ainakin voimailusta ja pelaamisesta. Lisäksi hän on julkaissut syömisaiheisia videoita. Viimeisimmän videon hän on julkaissut helmikuussa 2022.

Poliisi epäilee, että raahelaismies murhasi 28. lokakuuta 17-vuotiaan raahelaismiehen tämän kotipihalla. Murhan jälkeen hänen epäillään yrittäneen murhata viisi uhrin perheenjäsentä. Poliisi ei ole esitutkinnassa löytänyt ”selkeää motiivia” henkirikokselle.

Poliisi toimitti esitutkintakokonaisuuden syyteharkintaan perjantaina. Syyte pitää nostaa viimeistään 2. helmikuuta.

IS:n tietojen mukaan epäilty pelasi lentopalloa ainakin b-junioritasolla. Kaksi epäillyn kanssa samaan aikaan pelannutta joukkuetoveria kertoo IS:lle, että epäillystä sai peliporukassa iloisen ja huumorintajuisen vaikutelman. Entiset joukkuetoverit eivät esiinny jutussa omilla nimillään.

– Hänen kanssaan oli hauskaa puhua ihan niitä näitä harrastuksista ja vapaa-ajasta, ”Janne” kertoo.

Peliaikoina mikään ei viitannut siihen, että nuori lentopalloilija päätyisi epäillyksi henkirikoksesta.

– En osannut yhtään odottaa, että jotain tällaista tapahtuu, Janne sanoo.

– Hän oli omanlaisensa persoona, mutta en koskaan osannut odottaa, että hän henkirikosta tekisi, toinen pelitoveri – ”Eemeli” – sanoo.

Henkirikoksesta epäillyllä ei ole myöskään aiempaa rikoshistoriaa. Hän valmistui ylioppilaaksi keväällä 2021. Eemeli kuvailee, että murhasta epäilty oli hyvä pelaaja.

– Hän osasi pelata ja oli aktiivinen.

Kumpikaan IS:n haastattelema joukkuetoveri ei tuntenut epäiltyä hyvin, vaan epäilty oli tuttu ainoastaan pelipiireistä. Kummallakaan ei ole tietoa, mitä epäilty teki sen jälkeen, kun hän lopetti pelaamisen.

Jannen muistikuvien mukaan epäilty lopetti lentopallon pelaamisen noin vuonna 2019. Tarkkaa syytä hän ei tiedä, mutta arvelee, että lopettamispäätökseen saattoi liittyä ainakin peli- ja asuinkaupunkien välinen etäisyys.

– Saattoi myös olla, että hän ei saanut peliaikaa hirveästi, ja sitä kautta motivaatio hiipui.

Epäilty pelasi joukkueessa, jonka kotikaupunki sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Raahesta.

Poliisin mukaan uhri tapettiin tämän perheen kotipihassa Raahessa. IS:n selvityksen mukaan uhri perheineen asui syrjäisessä paikassa noin 13 kilometrin päässä Raahen keskustasta ja epäillyn kotiosoitteesta. Osoitetietojen perusteella epäillyllä on edelleen asunto Raahen keskustassa.

Janne kertoo kuulleensa, että henkirikosta olisi edeltänyt jonkinlainen riitatilanne tai konflikti. Hän ei osaa sanoa tarkemmin, mistä oli kyse.

Poliisi on kertonut, että esitutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella epäilty oli suunnitellut ja valmistellut tekoja pitkään. Epäilty tunsi sekä uhrin että tämän perheenjäsenet.