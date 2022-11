Suomen surkein tie on valittu – täältä se löytyy

Suomen Kylät ry ja Suomen Tieyhdists ry valitsivat Suomen surkeimman tien kuvakilpailulla.

Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella (maantie 807) sijaitseva Siikajoentien sorapintainen osuus on valittu Suomen surkeimmaksi tieksi.

Suomen Kylät ry ja Suomen Tieyhdistys ry järjestivät lokakuussa kuvakilpailun, johon sai ehdottaa Suomen huonokuntoisinta tietä. Voittaja valittiin Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivujen yleisöäänestyksellä.

Voittajakuvassa soratien kantavuus pettänyt ja auto vajonnut pohjaansa myöten.

– Aina se on ollut kuoppainen, ja sen kanssa on eletty, mutta nyt kunto on suorastaan romahtanut. Isoimmat kuopat ovat ulkopaikkakuntalaisille jopa vaarallisia. Aikaisemmin tie on ollut kohtalaisen hyvä, kun siitä on huolehdittu paremmin, ja lanattu tarpeeksi usein. Ennen, hyvin hoidettuna tietä pidettiin jopa parempana kuin lähitienoon huonoja asfaltteja, etenkin talvisin, kertoo kuvan kilpailuun ilmoittanut valokuvaaja Olli Alakorva tiedotteessa.

Tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus ja se on sorapintaiselta osuudeltaan vähäliikenteinen. Tien päällystetyt osuudet ovat Väyläviraston rekisterin mukaan erittäin hyvässä, hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa.

Yhdistykset halusivat kiinnittää kilpailulla huomiota maaseudun tiestön kasvavaan korjausvelkaan sekä tiestön kunnon vaikutuksiin Suomen huoltovarmuuteen ja kansalaisten turvallisuuteen. Kilpailuun lähetettiin toistasataa kuvaa, jotka näyttävät, että tieverkko murenee ympäri Suomea.

– Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystäminen tapahtuu noin kerran 150 vuodessa ja sorateiden kunnossa pitäminen ei kuulu ykkösprioriteetteihin. Murenevat päällysteet ja huonokuntoinen soratietieverkko on monin paikoin ylisukupolvinen kokemus, Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen sanoo.

– Tämä kilpailu tekee näkyväksi maaseudun infran arkirealismin. Luovutimme liikenne- ja viestintäministeri Harakalle kilpailukuvista laaditun kuvakalenterin, jotta tilanne ei pääse unohtumaan, kertoo puolestaan Suomen Kylät Ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Risto Leppäsen mukaan surkeimmaksi valittu soratie on niin sanottu rakentamaton tie ja kantavuudeltaan heikko, eivätkä sen rakennekerrokset vastaa nykytarpeita.

Hän toteaa, ettei kuva kerro koko tiejakson kunnosta. Pääosa Siikajoen kylän ja Revonlahden välisestä liikenteestä käyttää Siikajoen pohjoispuolista päällystettyä maantietä, joka on hiljattain kunnostettu.

– Sorateillä ja muulla alemmalla tieverkolla vastaavia yksittäisiä ongelmakohtia voi esiintyä etenkin raskaan liikenteen kuormituksen vaikutuksesta varsinkin kelirikkoaikana keväisin ja syksyisin. ELY-keskuksella on valitettavan vähän rahoitusta tehdä runkokelirikkokorjauksia suhteessa sorateiden laajuuteen ja kunnostustarpeisiin. Myöskään päällysteiden uusiminen alemmalla verkolla ei ole mahdollista nykyisellä rahoituksella, Leppänen sanoo tiedotteessa.