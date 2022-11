Main ContentPlaceholder

Oulun seutu

Kiimingin koululla iso poliisi­operaatio – ”Poliisi piirittää aluetta”

Oulussa, Kiimingin koululla on käynnissä suuri poliisioperaatio. Syy on epäselvä. Silminnäkijään poliisi on varustautunut raskaasti.

Poliiseja Kiiminkipuiston koululla.

Poliisilla on parhaillaan käynnissä operaatio Kiimingin Kiiminkipuiston koulun alueella. Oulun poliisin johtokeskuksesta vahvistetaan IS:lle, että poliisipartioita on mennyt koululle selvittämään tilannetta. Syy on vielä epäselvä. – Varautumista, sen enempää ei ole tässä vaiheessa kerrottavaa, johtokeskuksesta kerrottiin IS:lle. Silminnäkijän mukaan poliisimiehet piirittävät parhaillaan koulua. Poliiseilla on raskas varustus päällä. Poliiseilla on muun muassa kilvet käytössä. Silminnäkijä on havainnut ainakin neljä poliisipartiota, ja lisää saapui puoli kahden jälkeen päivällä. – Niillä oli raskaat varusteet päällä. Poliisi on piirittänyt ihan joka puolelta tämän koulun. – Juuri kuulutettiin, että oppilaat pysyvät luokissa. Kuulutus kuului tänne pihalle asti, silminnäkijä sanoi puoli kahden jälkeen. Koulu sijaitsee Kiimingin keskustassa. – Poliisi on selkeästi tyhjentänyt koulun piha-alueen, oppilaita ei näy missään. Heitä näkyy ainoastaan koulun ikkunoissa. Kiiminki on nykyään osa Oulun kaupunkia. Kiiminkipuiston koulussa opiskelee kuutosluokkalaisia sekä yläkoululaisia. IS seuraa tilannetta.