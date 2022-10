Sari Karjalaisen saksanpaimenkoira Jekulla on terävä kuono ja hyvät hoksottimet.

Entinen vartija Sari Karjalainen, 44, oli vuonna 2012 tullut miehensä kanssa pitkästä työvuorosta kotiin. He lähtivät tuolloin kaksivuotiaan Jekku-koiransa kanssa käymään lenkillä, kun innokas saksanpaimenkoira kiinnitti huomionsa lumenkasauspaikkaan.

– Koiralla ei ollut ikinä ennen ollut sinne mitään vetoa. Se ei vaan suostunut sitä ohittamaan ja alkoi haukkua, että tuonne nyt pitää päästä. Me oltiin, että ’ei helkkari, me halutaan nukkumaan, lopeta nyt tuo pöljäily. Ei me nyt mitään lumihankileikkejä lähdetä leikkimään’, Karjalainen kertoo ja lisää koiran yleisesti tykkäävän lumileikeistä.

Lopulta pariskunnan oli pakko taipua koiransa tahtoon ja mennä katsomaan lumikasaa tarkemmin.

– Sieltä sitten löytyi paikallisesta baarista eksynyt isokokoinen mies makaamassa. Hänellä oli vanhanmallinen nahkatakki päällä ja avonaisen takin alla vain ohut paitapusero.

Karjalainen yritti miehensä kanssa herätellä hangessa mahallaan maannutta miestä, mutta tämä ei reagoinut mihinkään. Nopeasti he päätyivät soittamaan paikalle ambulanssin.

– Ensihoitajat tuumasivat vain, että ilman teidän koiraanne tämä tyyppi olisi kuollut, kun pakkasta oli niin paljon. Hän oli jo siinä vaiheessa tosi pahasti kylmettynyt.

Noin 10 vuoden takainen löytö ei jäänyt Jekun ainoaksi. Eräällä metsälenkillä Jekku nimittäin löysi jälleen tiedottoman miehen ”pusikosta pötköttelemästä”.

– Se oli myös sellainen kerta, että koira ei vain ohittanut sitä paikkaa, johon se mies oli jäänyt makaamaan elottomana. Veti meidät väkisin sinne.

Paikka oli sen verran syvällä metsässä, että he joutuivat opastamaan ensihoitajat paikalle lähimmältä tieltä.

Nykyisin 13-vuotias Jekku viettää lokoisia eläkepäiviä Sari Karjalaisen pojan luona.

Ihmisten lisäksi Jekku on tehnyt muitakin löytöjä. Kerran se löysi käsiaseen patruunan, jonka pää oli viilattu. Tappamistarkoitukseen muokatun patruunan he toimittivat poliisille.

– Poliisitkin sanoivat suoraan, että tällä ei ole kuin yksi ainoa tarkoitus ollut, että teillä on fiksu koira, jos se tällaisia löytää.

– Samasta paikasta löytyi myös kiva pikku huumekätkö. Lienee tässä joku velan­perintäjuttu ollut, Karjalainen lisää.

Nykyään Jekku on 13-vuotias ja viettää ”eläkepäiviään” Karjalaisen pojan luona. Myös Karjalainen on muuttanut pois rauhattomasta oululaislähiöstä naapurikuntaan Muhokselle. Jekkua hän kehuu ”huippuyksilöksi”.

– Se ymmärtää puhettakin niin paljon, että pitää välillä varoa mitä sen kuullen sanoo, ettei se innostu liikaa.

Toisin kuin saksanpaimenkoirilla yleensä, Jekulla ei koskaan ole ollut minkäänlaisia terveysongelmia. Jekku on ollut Karjalaisella syntymästään asti, sillä hän omisti myös Jekun emän.

Tarkka kuono ja loputon into on siivittänyt Jekkua pennusta asti. Karjalainen on harrastanut Jekun kanssa ”omaksi huvikseen” raatoeläinten etsintää ja jäljestystä. Välillä Jekku on intoutunut harrastamaan myös omin päin.

– Se harrastaa ihmeellisten asioiden löytämistä. Jo pienenä pentuna se löysi ja kantoi meille milloin mitäkin ihmeellisyyksiä. Me aina mietittiin, että mistäköhän tämä näitä poimii, kun me ei niitä koskaan nähdä.

– Milloin sillä oli puukon tuppi suussa ja milloin joku yksi kenkä. Aivan ihme kampetta kantoi meille. Toivottavasti ne ei kenenkään omaisuutta ole, vietiin ne roskiin kun ei ne luontoonkaan kuulu, Karjalainen naureskelee.