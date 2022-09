Kaupunki vakuuttaa, että kaikki asiakkaat hoidetaan, vaikka käynnit ovat lakon aikana normaalia lyhyempiä.

Lakko Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa on alkamassa suunnitellusti ensi yönä. Kaupunki ei ole jättänyt oikeuteen turvaamistoimihakemusta lakon kieltämiseksi. Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat ilmoittaneet aloittavansa yksikössä neljän vuorokauden mittaisen lakon puoliltaöin.

Oulun vanhustyön johtajan viransijainen Maria Vahtola kertoo, että lakon alkamiseksi on tehty varautumissuunnitelma. Kun normaalitilanteessa työntekijöitä on yksikössä töissä päivittäin 40, on heitä lakon aikana 35.

– Meille tulee lyhytaikaisia sijaisia ja sijaisia rekrytointiyritysten kautta. Ja myös meidän muista yksiköistä siirtyy sinne vapaaehtoisesti henkilöstöä ja viranhaltijoita. Ja lisäksi ollaan tänä aamuna vielä ammattijärjestöjen kanssa neuvoteltu suojelutyön tarpeesta, että saadaan se tarvittava suojelutyö siihen, Vahtola sanoo.

Suihkut voivat siirtyä ja kuntouttavaa hoitotyötä voi olla vähemmän

Kontinkankaan-Myllyojan yksikön asiakasmäärä on noin 230, ja suurimmalla osalla heistä on kotihoidon käynti vähintään kerran päivässä. Lakon aikana käynnit jäävät tavanomaista lyhyemmiksi.

– Kyllähän tämä on haasteellinen tilanne. Mutta kyllä me kaikki asiakkaat hoidetaan. Ja kaikki välttämättömät ja tärkeät asiat hoidetaan. Me tehdään asiakaskohtaista arviointia, ja esimerkiksi suihku voi toteutua jonakin toisena päivänä kuin noina lakkopäivinä. Ja sellaista kuntouttavaa hoitotyötä voi jossakin määrin toteutua sitten vähemmän, Vahtola kertoo.

Hän huomauttaa, että aika on raskasta varmasti kaikille työntekijöille.

– On ollut korona-aika ja nyt sitten nämä työtaistelutoimenpiteet ovat kestäneet aika pitkään. Varmasti kaikille on tämä aika ollut haasteellinen.

Hän kertoo saaneensa joitakin yhteydenottoja asiasta myös kotihoidon asiakkaiden omaisilta.

– Jonkin verran omaiset ovat tarjonneet apua tässä tilanteessa, haluavat tilapäisesti ottaa enemmän hoitovastuuta.

Sovittelu jatkumassa tiistaina

Hoitajien työriitaa on soviteltu viimeksi perjantaina, ja sovittelua on määrä jatkaa tiistaina.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sanoi perjantaina, että tilanne vaatii "mietiskelyjä puolin ja toisin" siitä, millä tavalla edetään.

Julkisen alan hoitajat ovat olleet vailla työehtosopimusta maaliskuun alusta asti. Neuvottelujen vauhdittamiseksi Tehy valmistelee joukkoirtisanoutumisia erikoissairaanhoidossa ja Super kotihoidossa.