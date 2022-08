Oululaiset ovat tyytyväisiä kotikaupunkinsa koronaepidemian hoitamiseen ja rokotustahtiin.

Oulun kaupunki laajensi neljännen koronarokotteen kohderyhmää 15. elokuuta alkaen. Neljännen koronarokoteannoksen saavat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat 18 vuotta täyttäneet oululaiset sekä kaikki 60 vuotta täyttäneet.

Rokotuspiste sijaitsee Limingantullissa. Walk in -rokotuksista on siirrytty ajanvarauksiin, joten aika piikille on varattava ennakkoon.

Oululaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen rokotustahtiin ja yleensäkin epidemian hoitamiseen sekä koko valtakunnassa että kotipaikkakunnalla.

Polkupyörillä rokotuspisteelle saapuneet Eeva-Liisa Hamari ja Matti Salmela kiittelevät kotikaupungin koronatoimia. Molemmat ottivat torstaina neljännen piikin.

– Oulussa on hoidettu erinomaisesti koko epidemia, ainakin ikäihmisten osalta. Rokotustahti on ollut hyvä. Olemme ottaneet piikin aina kun se on ollut mahdollista, Salmela sanoo.

Hamarin mielestä pandemiaa on hoidettu taitavasti ja asiantuntijoita kuunnellen.

– Tieto on kulkenut. Kyllä kai viranomaiset ovat parhaansa tehneet.

Molemmat ottivat ensimmäisen piikin heti kun se oli mahdollista. Kolmannen rokotuksen jälkeen he sairastuivat koronaan.

– Ei ollut paha tauti. Kuumetta, kurkkukipua, yskää ja nuhaa podimme, Salmela kertoo.

Myös Jalo Pantsar haki Limingantullista neljännen rokotuksen. Hän on mukana työelämässä, mutta ei ole silti sairastanut koronaa.

– Se onkin kumma juttu, kun työskentelen oppilaitoksessa. Olisi ollut monia mahdollisuuksia saada tartunta.

Pantsar aikoo ottaa niin monta koronarokotusta kuin terveydenhuollon asiantuntijat suosittelevat.

– Niin monta piikkiä otan kun annetaan, hän vakuuttaa.

Oulussa rokotuksia annetaan Limingantullin rokotuspisteen lisäksi alueellisten rokotuspäivien aikana Tuiran ja Haukiputaan hyvinvointikeskuksissa sekä Kiimingin senioritalossa.

Jormaksi esittäytyvä oululaismies on Pantsarin tapaan säästynyt koronataudilta. Neljännen rokotuksen hän haki heti kun se tuli saataville.

– Koronatoimet ovat toimineet hirveän hyvin. En ole saanut tartuntaa, vaikka ihan normaalisti olen elämääni jatkanut Työelämässä olen vielä, enkä ole mitenkään eristäytynyt kotiin, hän kertoo.

Neljännen tehosteannoksen voi hakea, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut kolme kuukautta.

Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta. Kolme koronarokotetta saanut henkilö, joka on sairastanut koronataudin, ei tarvitse neljättä koronarokotetta. Myös kotitestillä todettu koronatauti lasketaan yhdeksi rokoteannokseksi.