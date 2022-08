Unkarista Lontoon kautta Ouluun asettunut toimittaja rakastui pohjoisessa lumeen, pimeyteen, pakkaseen ja hiihtämiseen.

Oulussa asuva vapaa toimittaja Erika Benke tietää mitä ulkomaalaiset haluavat kuulla ja nähdä Suomesta. Benken Suomi-videoita on katsottu BBC:n Facebookista, Twitteristä ja verkkosivuilta miljoonia kertoja.

Katsotuimmat videot kertovat pienen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Iin kunnan ilmastoteoista, Lapissa asuvan perheen omavaraistaloudesta ja Suomessa toteutetusta perustulokokeilusta.

Eniten FB-katsojia on kerännyt lappilaisesta kiertotalousperheestä kertova video. Sitä on katsottu yli 6,4 miljoonaa kertaa. Iistä tehtyjä kahta ilmastovideota on katsottu pelkästään BBC:n Facebook-sivujen kautta yli 5 miljoonaa kertaa.

Benken mukaan Facebook muutti algoritmejään vuonna 2021, minkä jälkeen BBC Newsin videoiden katsojamäärät laskivat, eivätkä Benken videoiden katsojamäärät ole enää yltäneet aiemmalle tasolle.

Benken mukaan suosituimpien videoiden yhdistävä tekijä on se, että aiheita on helppo ymmärtää ja eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset voivat samaistua niihin.

– BBC:llä on maailmanlaajuinen yleisö. Juttujen pitää olla helposti ymmärrettävissä joka puolella. Tein jutun suomen ja ruotsin kielistä eli kaksikielisyydestä. Kommentteja tuli ympäri maailmaa, esimerkiksi kanadalaiset samaistuivat aiheeseen, hän sanoo.

Lisäksi jutussa on oltava ihmettelyä tai ihastusta aiheuttava vau-efekti.

– Koskaan ei voi kuitenkaan olla varma menestyykö video vai ei. Aluksi on vain aavistus aiheesta, joka kiinnostaa. Kun kaikki jutun elementit onnistuvat, katsojia riittää, hän pohtii.

BBC:n sosiaaliseen mediaan tai verkkosivuille päätyvät videot eivät ole kaikki Benken kuvaamia. Hän käytti aikaisemmin juttukeikoilla paikallisia valokuvaajia. Nykyisin hän kuvaa itse.

Erika Benke työskenteli 23 vuotta BBC:llä Lontoossa. Hän teki ensimmäisen juttureissun Suomeen vuonna 2017 ja ihastui.

Benke syntyi 56 vuotta sitten Unkarissa. Kotikaupunki oli pieni teollisuuspaikkakunta pohjoisessa. Hän ei viihtynyt siellä.

Tulevaisuuden kannalta oli tärkeää, että Benke sai lapsena aloittaa koulussa englannin kielen ensimmäisenä vieraana kielenä. Yleensä Unkarissa opiskeltiin tuolloin venäjää.

18-vuotiaana Benke muutti Budapestiin opiskelemaan. Vuonna 1997 kuvioon tuli Britannian yleisradioyhtiö BBC ja sen Word Service. Benke muutti Lontooseen. Ura jatkui samassa työpaikassa 23 vuotta.

Suomen aiheisiin Benke paneutui 2010-luvulla. Ensimmäisen jutun hän teki vuonna 2017 perustulokokeilusta.

– Etsin perustulokokeilussa mukana olevia ihmisiä. Haastattelin neljää suomalaista: kaksi asui Helsingissä, yksi Oulussa ja yksi Kurikassa. Kävin kahden vuoden aikana neljä kertaa Suomessa ja ihastuin.

Ensimmäisen Suomeen suuntautuneen juttukeikan aikana Benke etsi käsiinsä suomalaisnaisen, jota hän auttoi alle kymmenvuotiaana ostamaan Unkarissa postimerkkejä.

– Osasin englantia ja menin avuksi, kun kaksi suomalaista yritti ostaa kortteihin postimerkkejä. He olivat ystävyyskaupunkivierailulla. Meistä tuli ystäviä ja tapasin heistä toisen, kun aloin käydä juttureissuilla Suomessa, hän kertoo.

Benken mukaan hän pommitti pomoaan Suomen aiheilla jatkuvasti. Koska aiheet kiinnostivat katsojia, hän sai toteuttaa niitä.

– Kaikki videot olivat hyvin suosittuja. Aina kun kävin Suomessa, huomasin, että täällä on hyvä olla, helppo hengittää.

Vuonna 2020 Benke päätti osallistua urakiertoon. Työantaja tarjosi vuoden mittaista vaihtomahdollisuutta ulkomaille. Benke valitsi kohdemaaksi Suomen. Hän asui aluksi Iissä kesän ja muutti elokuussa 2020 Ouluun.

– Olin mukana työryhmässä, joka valmisteli Oulun kulttuuripääkaupunkihakemusta. Samaan aikaan BBC vähensi työntekijöitä ja tarjosi mahdollisuutta ottaa lähtöpaketti. Otin sellaisen vastaan lokakuussa 2021.

Vakituisen paikan jälkeen Benke on jatkanut videoiden tekemistä BBC:lle vapaana toimittajana. Siitä kertyy noin puolet freelancerin ansioista. Toisen puolikkaan hän tienaa Oulun kaupungin Kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeesta.

Ouluun asettunut Erika Benke rakastaa pohjoisen luontoa. Hän nauttii, kun kotiovelta pääsee suoraan lenkkipolulle, pyöräilemään tai vaikka suppailemaan.

Kun Erika Benke muutti Oulun seudulle, perhe jäi Lontooseen. Äiti lupasi tuolloin 16-vuotiaalle pojalleen, että Oulun ja Lontoon välillä matkustetaan mahdollisimman usein. Tapaamiset kuitenkin harvenivat, kun koronapandemia iski.

Nyt 17-vuotias poika ja 26-vuotias tytär vierailevat säännöllisesti Oulussa. Benke on kotiutunut hyvin. Hän nauttii pakkasesta, erikoisesta valosta, lumesta, hiihtämisestä, revontulista ja jäisestä merestä.

– Olen utelias ja kokeilunhaluinen ihminen. Viime talvena kokeilin suppailua Oulujokisuistossa, kun vedessä oli vielä jäitä. Se oli mahtavaa!

Hän ilahtuu joka kerta kun astuu kotiovesta ulos. Vastassa on luontoa ja hiljaisuutta.

– Minulla on enemmän energiaa täällä kuin suurkaupungissa. Hiihtelen jäätä pitkin lähisaareen talvella. Se on terapeuttista. Se rauhoittaa ja rentouttaa.

Benke sanoo miettineensä monesti, että jospa hänen olisikin pitänyt alun perin syntyä Suomeen.

– Minut on varmaan pudotettu väärään osoitteeseen 56 vuotta sitten, hän naurahtaa.