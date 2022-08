Arinan uuden hotellin rakentaminen alkaa jo ensi vuonna, jos kaavamuutos saadaan vietyä läpi.

Uusi tornihotelli rakennetaan kirjaston taakse teatterin naapuriin. Paikalla on nyt parkkipaikka ja nurmikkoalue.

Oulun uudeksi maamerkiksi suunnitellun Terwa Towerin hotellitoimijaksi on valittu Osuuskauppa Arina. Hotellin rakentaminen alkaa heti kun Vänmanninsaaren kaavamuutos on viety läpi kaupungissa.

Solo Sokos -hotelliketjun hotelli halutaan saada valmiiksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 mennessä. Arinan matkailu- ja ravitsemuskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi arvioi, että Ouluun tarvitaan vielä runsaasti lisää majoituskapasiteettia tuleviksi vuosiksi.

– Oulu on vielä hiomaton timantti matkailun saralla. Matkailu on kasvanut, mutta ulkomaalaisten osuus ei, siksi Kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke on niin tärkeä. Sen kautta pääsemme maailmankartalle, Peltoniemi sanoi hotellioperaattorin julkistamistilaisuudessa maanantaina.

Uuden premium-tason hotellin nimeä ei ole vielä päätetty, mutta osviittaa antaa se, että Helsingissä ja Tampereella on jo Solo Sokos-ketjun Torni-hotellit.

Lue lisää: Ouluun nousee uusi maamerkki – 18-kerroksinen tornihotelli täyttää Vänmanninsaaren

Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi paikalla, jonne uusi Solo Sokos-hotelli rakennetaan. Hotellista avautuvat kauniit näkymät Oulujokisuistoon ja Pikisaareen.

Terwa Tower on oululaisittain suuri hankekokonaisuus, johon kuuluu hotelli, City Suites -huoneistohotelli ja toimistotilaa. Vänmanninsaaren uuden kiintopisteen veturit ovat Arinan lisäksi Terwa Kiinteistökehitys ja Terwa Management sekä rakennusliike YIT Suomi.

Hankkeen yhteistyökumppaneiden mukaan teatterin ja kirjaston naapuriin nouseva kokonaisuus vie Vänmannin tekosaaren rakentamisen loppuun saakka.

Idea Vänmanninsaaresta syntyi vuonna 1967, mutta aikaa kului 1990-luvun puoliväliin saakka, kunnes tekosaari todella irrotettiin kauppatorista, kun kapea kannas vaihtui Kaarlenväylän sillaksi ja samalla rakennettiin kevyen liikenteen kulkusilta Pikisaareen.

– Kyseessä on vetovoimainen hanke, joka toimii vipuvoimana muille investoinneille kaupungissa. Tähän ei käytetä oululaisten verorahoja, huomautti YIT:n aluejohtaja Marko Palonen julkistustilaisuudessa.

Ouluun on suunnitteilla muun muassa monitoimiareena.

Hotellin katutasoon on suunnitteilla laajasti terassitilaa sekä asiakassaunat.

Uuteen hotelliin on tulossa 240 hotellihuonetta, näköalaravintola, ruokaravintola sekä asiakassaunat. Hankkeen rakentamisajan työllistämisvaikutus on arviolta 460 henkilötyövuotta. Hotelli tulee valmistuttuaan tarjoamaan noin 100 uutta työpaikkaa.

Terwa Toweriin rakennetaan hotellin lisäksi toimistotiloja ja City Suites -huoneistohotelli.

Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläisen mukaan Vänmanninsaaren rakentaminen herättää runsaasti keskustelua, sillä alue on kaupunkilaisille tärkeä.

– Alue on Oulun keskeisin julkinen ulkotila. Hankkeelta odotetaan paljon ja siksi se herättää mielipiteitä. Rakennuspaikka haastaa suunnittelijat ja kaavoittajan, hän arvioi.

Teatterin ja kirjaston naapuriin Vänmanninsaareen sijoittuvan Terwa Towerin ulkoasusta ei ole vielä tehty päätöstä. Esillä on ollut neljä erilaista vaihtoehtoa, joista on kerätty mielipiteitä.