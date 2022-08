Elsa syntyi oululaisen perheen toisena lapsena vuonna 2009. Isoveli oli tuolloin 3-vuotias.

Maria-äidin mielestä tytär oli vauvasta asti omapäinen ja hyvin vahvalla omalla tahdolla varustettu. Elsa tunsi isosti.

– Hän tunsi kaikki tunteet vahvasti, rakkaudenkin. Esikoulussa huomattiin, että hänellä oli enemmän vauhtia ja vaarallisia tilanteita kuin muilla ikäisillään tytöillä.

Elsa sai ADHD-diagnoosin ensimmäisen luokan aikana. Neuropsykiatrisina oireina ilmeni muun muassa ylivilkkautta ja keskittymisvaikeuksia, jotka näkyivät koululuokassa häiritsevänä käyttäytymisenä.

Koulussa kaksi ensimmäistä vuotta sujuivat jotenkuten. Vaikeudet alkoivat kolmannella luokalla, kun opettaja vaihtui.

Maria purskahtaa vielä tänä päivänäkin itkuun muistellessaan muutaman vuoden takaisia kokemuksia.

– Susta ei tule koskaan mitään, nämä sanat kolmannen luokan opettaja sanoi tyttärelleni. Se vihlaisee edelleen, hän sanoo.

Elsan kolmannen luokan koulutie muuttui lopulta niin painostavaksi, että vanhemmat tekivät asiasta kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (avi).

Avi antoi oululaiskoulun opettajalle ja rehtorille huomautuksen asiasta vuonna 2021. Lopulta rehtori ja vararehtori pyysivät äidiltä anteeksi Elsan kohtelua. Kolmannen luokan opettajaa Maria ei ole kantelun jälkeen tavannut, eikä haluaisi edes tavata.

Jutussa äidin ja tyttären nimet on muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi. Ilta-Sanomat on tarkistanut äidin kertomat asiat aluehallintoviraston papereista.

marian mielestä opettaja käytti auktoriteettiaan väärin.

Elsan ja opettajan kemiat eivät hänen mukaansa toimineet. Opettaja, kasvatuksen ammattilainen, pani kovan kovaa vastaan, vaikka vastapuolena oli alakouluikäinen lapsi nepsy-oireineen.

– Opettaja yritti siirtää lasta erityiskouluun tai sairaalakouluun. Hän puuttui lapsen lääkitykseen, painosti meitä aloittamaan Elsalle lääkitystä, vaikka perintötekijät eivät suosineet sen aloittamista.

Äidin mielestä pahinta oli kuitenkin se, miten opettaja puhutteli kolmasluokkalaista tyttöä.

– Yhdellekään lapselle ei saa sanoa, ettei hänestä koskaan tule mitään. Jos koulupäivä kesti kolme tuntia, kotona meni kolme tuntia tytön rauhoittamiseen.

Maria nimesi Elsan soturiprinsessaksi. Tytär taisteli kolmannen kouluvuoden läpi, vaikka hän olisi voinut antaa periksi.

– On ihme, että tyttö saatiin käymään peruskoulu. Asiat olisivat voineet ajautua huonoon suuntaan. Edelleen itkettää ajatella kolmatta kouluvuotta. Ikinä en unohda sitä tuskaa, mitä sydämessä oli lapsen puolesta.

Kolmannen kouluvuoden jälkien korjaamiseen meni useita vuosia. Perheen apuna olivat Elsan uusi opettaja ja Oulussa toimiva lasten ja nuorisopsykiatrian työryhmä Lanu.

Aville tekemässään kantelussa Maria sanoo, että opettaja rikkoi toistuvasti lapsen fyysistä koskemattomuutta ja nimitteli häntä. Elsan omaisuutta takavarikoitiin ja hänet jätettiin jälki-istuntoon perustelematta syytä.

– Pahin tilanne oli silloin, kun opettaja ilmoitti harkitsevansa lastensuojeluilmoituksen tekemistä Elsasta. Syynä oli se, että opettaja oli huolissaan. Kaikkihan me olimme huolissamme! Se koski syvälle, äiti sanoo.

Elsan koulutie muuttui valoisammaksi, kun hän siirtyi neljännelle luokalle ja opettaja vaihtui. Maria kiittelee uutta opettajaa vuolain sanoin.

– Hän välittämisellään ja opetustaidoillaan korjasi pahaksi menneen tilanteen. Ope rakensi tytölle luottamuksen ja oman tilan ammattitaidollaan. Hänestä heijastui aito välittäminen.

Marian mielestä uusi opettaja löysi tuhkasta timantin. Hän pystyi opastamaan nepsylapsen parhaimpaan suoritukseensa.

Elsa aloitti tänä syksynä yläkoulun. Vanhempien peloista huolimatta kaikki on sujunut hyvin. Wilma-viestit kertovat positiivisista asioista, vaikka vanhemmat pelkäsivät suurta muutosta ja sen mukanaan tuomia hankaluuksia.

Marian mielestä neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivät lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa tukea ilman vanhempien taistelua. Oulussa perheen apuna ja tukena on ollut lasten ja nuorisopsykiatrinen työryhmä (Lanu).

– Lanu on ollut suuri apu ja henkireikä. Olemme saaneet sieltä tukea vuosien vaikeuksien aikana. On pidetty kaikenlaisia palavereita, osa niistä ihan hyviä, osa turhia.

Maria mukaan lapsen puolesta pitää ja kannattaa taistella, sillä pahoinvoiva nuori voi olla vaaraksi itselleen.

– Jokainen lapsi on yksilö, jokainen vanhempi on lapsensa paras erityisasiantuntija. Kuka provosoi ja kuka provosoituu, sitä on hankala selvittää, kun luokissa ei ole kameroita.

– Taistelkaa lapsenne puolesta, koska kukaan muu ei sitä tee, hän painottaa.

Neuropsykiatrisista oireista kärsiviä lapsia on Oulun kokoisessa kaupungissa lähes jokaisessa alakoulun luokassa.

Palavereihin Maria neuvoo ottamaan mukaan tukihenkilön tai juristin, jos perheen budjetti antaa myöten.

– Ei tarvitse olla, eikä pidä olla yksin. Palavereista kirjoitetaan muistio, se pitää aina lukea tarkasti ennen allekirjoitusta. Muistiossa asioiden pitää olla kirjattuna niin kuin ne on palaverissa puhuttu.

Elsan rankat kokemukset nepsylapsena peruskoulussa ovat saaneet Marian vaihtamaan ammattia. Hänet lomautettiin koronan aikana ravintola-alalta ja hän alkoi saman tien opiskella sosiaalialaa.

– Oma menneisyys koulukiusattuna ja Elsan kohtelu kolmannella luokalla sai haluamaan työhön, jossa voin auttaa perheitä.

Maria valmistui toukokuussa nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Hän työskentelee ammatillisena tukihenkilönä ja perhetyössä.