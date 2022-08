”Jostakin syystä lapsi on jäänyt havaitsematta, ja tilanteessa on ollut toisin toimimisen mahdollisuus”, tapauksen tutkinnanjohtaja sanoo.

Poliisi on jatkanut taaperoikäisen lapsen kuolemaan johtaneen tragedian tutkintaa Tyrnävällä. Pikkusisaruksensa päälle ajanutta alaikäistä kuljettajaa ei ole vielä päästy kuulustelemaan.

– Ymmärrettävästi hän on hyvin järkyttynyt. Perheelle annetaan nyt rauhoittumisaikaa, kertoo tutkinnanjohtaja Ilkka Riippa Oulun poliisista.

Tähän mennessä esitutkinnassa on tarkentunut, että lapsi jäi henkilöauton alle perheen talon pihassa, jonne isosisarus oli juuri ajamassa.

– Lapsi on ollut siinä pihalla ja kyennyt liikkumaan itsenäisesti. Hän olisi pian täyttänyt kaksi vuotta. Paikalla on ollut muitakin henkilöitä, ilmeisesti muita lapsiakin, poliisi sanoo.

Lue lisää: Tyrnävällä taivaskin itki – murhe­mieli valtasi pikku­kunnan tragedian jälkeen

Asuinalueen lähistöllä sijaitsevilla teillä on matalat nopeusrajoitukset.

Koska kuljettajaa ei ole voitu kuulla, tragedian kokonaiskuva ei vielä ole täysin eheä virkavallallekaan.

Tutkinnanjohtaja ei tässä vaiheessa kommentoi auton ajonopeutta, mahdollisia näköesteitä tai muita seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa lapsen auton alle jäämiseen.

– En voi ottaa näihin kantaa. On kuitenkin syytä epäillä, että jostakin syystä lapsi on jäänyt havaitsematta, ja tilanteessa on ollut toisin toimimisen mahdollisuus, Riippa kertoo.

Lue lisää: 1-vuotias kuoli Tyrnävällä, kun sisarus ajoi päälle autolla – tämä onnettomuudesta tiedetään nyt

Taaperoikäisen menehtyminen liikenneonnettomuudessa on koskettanut syvästi pikkukunnan asukkaita.

Onnettomuus tapahtui maanantaina kello 14.45 lapsiperheiden suosimalla, taajamassa sijaitsevalla asuinalueella.

Tutkinnanjohtajan mukaan pelastusviranomaiset ennättivät paikalle melko nopeasti.

Alaikäisellä kuljettajalla oli poikkeusluvallinen ajokortti. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Mistään päihtymyksestä tai muusta ei ole kyse, Riippa täsmentää.

Poliisin mukaan muita henkilöitä ei epäillä mistään rikoksesta tapaukseen liittyen.