Taaperoikäinen lapsi kuoli maanantaina Tyrnävällä, kun perheenjäsen ajoi hänen päälleen autolla. Silminnäkijät todistivat onnettomuutta.

Pikkulapsi menetti henkensä lapsiperheiden suosimalla asuinalueella Tyrnävällä. Kylätiellä on alhainen nopeusrajoitus.

Poliisi on jatkanut maanantaina Pohjois-Pohjanmaan Tyrnävällä tapahtuneen liikenneonnettomuuden tutkintaa. Onnettomuudessa 1-vuotias lapsi jäi henkilöauton alle ja kuoli tapahtumapaikalle. Onnettomuus sattui omakotitaloalueella kello 14.45.

Tutkinnanjohtaja Ilkka Riippa Oulun poliisista ei ota kantaa kuljettajan ja kuolonuhrin sukupuoleen tai tarkempaan ikään.

Poliisin mukaan autoa kuljettanut henkilö oli joka tapauksessa hyvin nuori ja vielä kokematon kuljettaja. Hänellä oli ajokortti.

IS:n tietojen mukaan kuski oli pikkulapsen sisarus. Poliisi vahvistaa, että uhri ja kuski olivat lähisukulaisia.

Onnettomuus tapahtui lapsiperheiden suosimalla alueella.

Tapauksella oli silminnäkijöitä, mutta tutkinnanjohtaja ei ota kantaa siihen, keitä paikalla tarkalleen ottaen oli ja kuka asiasta ilmoitti hätäkeskukseen.

Poliisin mukaan tapahtumapaikka sijaitsee piha-alueen ja yleisen tien välimaastossa.

Tässä vaiheessa poliisi ei kerro tarkemmin, miten 1-vuotias lapsi joutui auton alle, oliko paikalla valvontaa ja millaiset olosuhteet tragediaa edelsivät.

IS uutisoi maanantaina illalla, että lapsiperheiden suosiman asuinalueen teillä on runsaasti hidasteita ja nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Leikkivistä lapsista varoitetaan kylteissä.

Tyrnävällä asuu noin 6 600 asukasta. Rauhallisella pikkupaikkakunnalla suru-uutinen on otettu vastaan raskain mielin.

– Traaginen tapaushan tämä on. Tutkinta on vielä täysin alkutekijöissä, eli emme ota kantaa tarkempaan tapahtumakuvaukseen, sillä sitä selvitellään. Vielä ei ole ketään kuulusteltu, mutta alustavia puhuttamisia on tehty, tutkinnanjohtaja sanoo.

Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

Poliisi kertoi tiistaina aamulla, että tapauksen esitutkinta on vielä alkuvaiheessa.

Tyrnävän kunnanjohtajan Vesa Anttilan mukaan kunnan kriisiryhmä on aamulla kokoontunut kartoittamaan, kuinka lapsensa menettänyttä perhettä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla surun keskellä.

– Monilapsisessa perheessä on varmasti monenlaisia tarpeita tässä tilanteessa. Kuuntelemme perhettä tarkasti ja kunnioittavasti ja toimimme sen mukaan. Avun muodot voivat olla hyvin monenlaisia.

Kunnanjohtaja huomauttaa, että Tyrnävällä asuu paljon lapsiperheitä. Poikkeuksellinen onnettomuus on koskettanut suurta ihmisjoukkoa.

– Tämän tapauksen aiheuttama tunnetila näkyy meillä hyvin voimakkaasti, Anttila toteaa.