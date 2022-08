Pahoinpitely tapahtui puoli yhdeltätoista illalla.

Oulun Tuirassa tapahtui maanantai-iltana pahoinpitely, jossa käytettiin teräasetta, kertoo poliisi.

Pahoinpitely tapahtui poliisin mukaan parkkipaikalla puoli yhdentoista aikaan illalla.

Asiasta on tehty rikosilmoitus. Poliisi ei kommentoi tässä vaiheessa, miten monta ihmistä tapauksessa on ollut osallisena tai miten monta uhria on.

Tapaus vaati useamman poliisipartion paikalle. IS:n tietojen mukaan paikalla on ollut myös ambulansseja. IS:n tietojen mukaan pahoinpitely on tapahtunut ravintolan ja kaupan läheisyydessä.