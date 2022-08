Kiinteistöpäällikön ja yrittäjän epäillään sopinen keskenään niin sanotusta ylilaskutusjärjestelmästä. Tällä on aiheutettu Oulaisten kaupungille noin 1,5 miljoonan euron vahingot.

Oulun käräjäoikeus on aloittanut Ylivieskan istuntopaikassa Oulaisten kaupungin laskutusepäselvyyksien käsittelyn.

Syytettynä on kolme miestä. Heistä yksi on yrittäjä ja kaksi kaupungin viranhaltijoita. Toinen on toiminut Oulaisten kiinteistöpäällikkönä ja toinen on tekninen johtaja.

Yrittäjälle luettiin torstaina alkaneessa käsittelyssä syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen antamisesta. Kiinteistöpäällikkönä toimineelle miehelle luettiin syytteet törkeästä petoksesta, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Teknisenä johtajana toimiva mies sai syytteen tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteen mukaan paikallinen yrittäjä ja kiinteistöpäällikkö ovat yhdessä erehdyttäneet kaupungin maksamaan ylisuuria suorituksia erityisesti kiinteistöjen kunnossapitoa koskeviin toimeksiantoihin ja laskuihin liittyen.

Yrittäjä on antanut kiinteistöpäällikölle lahjuksia käteisenä yhteensä yli 200 000 euron edestä.

Aluesyyttäjä Petri Oulasmaa vaatii yrittäjälle ja kiinteistöpäällikölle vähintään 3 vuoden ja enintään 3 vuoden ja 3 kuukauden pituista ehdotonta vankeusrangaistusta. Tekniselle johtajalle aluesyyttäjä vaatii 20–40 päiväsakon suuruista rangaistusta.

Oulun käräjäoikeus on jo aiemmin takavarikoinut syytettyjen omaisuutta 1,6 miljoonan euron verran mahdollisten rikosperusteisten vahingonkorvausvaatimusten maksamisen turvaamiseksi.

Tapahtumat kohdistuvat reilun kymmenen vuoden ajalle, vuosille 2010-2021. Ylisuurilla ja osittain perusteettomilla laskuilla epäillään aiheutetun Oulaisten kaupungille noin 1,5 miljoonan euron vahingot.

Yritys on haastehakemuksen mukaan ollut syyteaikana sopimussuhteessa Oulaisten kaupungin kanssa. Sopimussuhde ja yrityksen työskentely kaupungin kohteissa on perustunut kilpailutuksiin ja niiden perusteella tehtyihin hankintapäätöksiin.

– Kiinteistöpäällikkö ja yrittäjä ovat vuonna 2009 sopineet Oulaisten kaupunkia erehdyttävästä, niin sanotusta ylilaskutusjärjestelystä. Kiinteistöpäällikkö on antanut virassaan saamiaan, työkohteisiin liittyneitä taloudellisia tietoja. Hän on samalla osoittanut ne työkohteet, joihin ylilaskutus voidaan kohdentaa.

– Yrittäjä on käyttänyt hyväkseen näitä tietoja ja lisännyt yrityksen laskuihin erheellisesti ylisuuria henkilötuntimääriä ja konetyötuntimääriä, aluesyyttäjä toteaa haastehakemuksessa.

Syytteet saanut yrittäjä on toiminut vuosia paikallispolitiikassa ja yrittäjäjärjestössä. Hän on ollut muun muassa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja. Hän on ollut osakkaana useissa eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Epäillyt ovat esitutkinnassa pääosin tunnustaneet tapahtumien kulun. Tekninen johtaja kiistää syytteen. Hänet on pidätetty virastaan oikeuskäsittelyn ajaksi.