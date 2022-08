Jakkukylään on puuhattu joen ylittävää siltaa jo 1950-luvulta lähtien.

Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta lepää tyynenä mahtavan Iijoen yläpuolella. Päivän sateet ovat väistyneet ja Jakkukylässä on aurinkoinen elokuun iltapäivä.

Joulukuussa 2021 käyttöön otettu silta on kiinnostanut kesän aikana paikallisia asukkaita ja turisteja. Nuorten perustaman Siltakahvilan luukulla on välillä ollut aivan tungokseen asti väkeä.

– Viikonloppuisin kävijöitä on ollut 100 – 200, arkisin vähemmän. Enimmäkseen kävijät ovat olleet turisteja, mutta paikallisiakin uusi silta on kiinnostanut, kertoo kahvilassa kesän työskennellyt Anni Kaisto, 14.

Nuorten yrittäjien Siltakahvila avasi toukokuussa. Mukana on kuusi kylän nuorta.

– Silta on jykevä ja komea. Käytän sitä joka päivä, kun kuljen kouluun ja lenkkeilen. Turisteilta olen kuullut vain positiivista palautetta, Kaisto kertoo.

Anni Kaisto on työskennellyt Siltakahvilassa kesän ajan. Kahvila on kuuden nuoren perustama yritys. Syksyllä toimintaa pyörittävät koululaiset, jotka keräävät rahoitusta leirikoulua varten.

Yli-Iin Karjalankylässä asuva Ahti Alatalo pyöräilee sillan yli reippaasti. Tarakalla on nyt kukkia. Hän on matkalla synttäreille. Riippusillan ansiosta pyöräilymatka on aiempaa lyhyempi.

– Riippusillan yli kylästelymatka lyheni 15 kilometriä. Ennen poljin Karjalankylästä Raasakan patosillan kautta joen eteläpuolelle. Matkaa kertyi noin 20 kilometriä. Nyt poljen 5 kilometriä.

Alatalo on tyytyväinen sillan käyttäjä. Hän ylittää Iijoen riippusiltaa pitkin joka viikko. Aluksi hän talutti pyörää, mutta kun ylitys tuli tutuksi, hän uskaltautui polkemaan pyörällä.

– Hieno silta. Kaunis ja tukeva. Ei heilu tuulella. Kävellessä pitää nostella reippaasti jalkoja, ettei kompastu. Varsinkin tällaiset crocs-tyyppiset kengät tarttuvat ritilään kiinni, hän mainitsee.

Yli-Iin puolella Karjalankylässä asuva Ahti Alatalo pyöräilee riippusillan yli ystäviä tapaamaan.

Alatalon jälkeen sillan yli polkee Juhani Sakko. Hänkin kehuu uutta siltaa, joka on lyhentänyt kolmen kouluikäisen lapsen koulumatkaa. Sillan ansiosta isän työmatka sujuu entistä paremmin kimppakyydillä.

– Työkaveri asuu joen toisella puolen. Kuljemme nyt kimppakyydillä Ouluun töihin. Menen pyörällä hänen luokseen joka toinen viikko.

Sakon mielestä sillasta on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. Sen myötä asioiminen molemmin puolin Iijokea on helpottunut.

– Ja onhan tästä tullut sellainen nähtävyys. Paikallisten lisäksi turisteja on käynyt katsomassa ja kuvaamassa riippusiltaa, hän kertoo.

Jakkukylän riippusilta on jänneväliltään Pohjois-Euroopan pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta. Sen kokonaispituus on 250 metriä ja jänneväli 180 metriä.

Monien vaiheiden jälkeen silta valmistui joulukuussa 2021. Virallisia avajaisia juhlittiin toukokuussa 2022.

Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2019. Sillan piti valmistua heti seuraavana vuonna, mutta teräsrakenteiden siltojen suunnittelijat huomasivat kantavuuslaskelmissa virheitä. Rakennustyöt keskeytettiin.

– Yhdessä keskeisessä sillan kuormituslaskelmassa on käytetty liian pientä lähtöarvoa. Tuulikuormana on käytetty liian alhaista arvoa. Se on ollut harmillinen lipsahdus, niin ei olisi saanut päästä käymään, Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen selvitti asiaa IS:n jutussa.

Jakkukylä sijaitsee noin 50 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Iijoen molemmin puolin levittäytyvässä kylässä on noin 400 asukasta. Iin keskustaan on matkaa noin 15 kilometriä.

Uusi kevyen liikenteen riippusilta lyhentää kyläläisten matkaa joen toiselle puolen. Vanhan sillan kautta kiertäen matkaa kertyy noin 15 kilometriä.

Riippusillan kansi on teräksistä ritilää. Sillalla ei kannata juosta, sillä kengänkärjet saattavat tarttua ritilään. Kävellessä on käytettävä reipasta jalannostotyyliä.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Räty on huomannut puolen vuoden aikana riippusillan myönteiset puolet sekä kylän näkökulmasta että henkilökohtaisella tasolla. Autoilu on vähentynyt, silta säästää aikaa ja rahaa.

– Silta on helpottanut ja virkistänyt kylää. Se on tuonut turisteja ja monelle nuorelle kesätyöpaikan. Oma arkikin on helpottunut, kun ei tarvitse kuskata lapsia kouluun, harrastuksiin ja päiväkotiin vanhan sillan kautta kiertäen.

Rädyn mielestä Jakkukylän riippusilta tekee hyvää vihreäksi kunnaksi julistautuneelle Iille.

Jakkukylään on puuhattu siltaa jo 1950-luvulta lähtien. Vuonna 1984 kylälle suunniteltiin maatiesiltaa, mutta hankkeelle ei saatu kannatusta silloisessa Yli-Iin kunnassa.

