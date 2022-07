Qstock on myyty loppuun yhdeksänä vuonna peräkkäin.

Oulun Kuusisaaressa järjestettävä Qstock on myyty loppuun yhdeksän kertaa peräkkäin. Kuva vuodelta 2018.

Ennätysvilkas festarikesä on edennyt puoliväliin asti. Järjestäjien mukaan suuret ja perinteiset festivaalit houkuttelevat edelleen kävijöitä, mutta lipunmyynti on tökkinyt uusilla ja pienillä festareilla.

Oulun Kuusisaaressa ja Raatissa järjestettävä Qstock on myyty loppuun yhdeksänä kesänä peräkkäin. Festivaalijohtaja Mikko Forstén arvioi, että Pohjois-Suomen suurin festari vetää kävijöitä hyvän sijainnin, palvelujen toimivuuden ja riittävän tasokkaan ohjelman takia.

– Tässä on nyt ollut havaittavissa että isommat jo pitkään toimineet festivaalit ovat myyneet hyvin ja jopa rikkoneet kävijäennätyksiä tänä kesänä. Sen sijaan monilla uudemmilla festivaaleilla on ollut hyvinkin vaikeaa lipunmyynnin suhteen.

– Tapahtumien suuri määrä tänä kesänä on tähän varmasti ainakin yksi syy. Aivan kaikkiin tapahtumiin ei yksinkertaisesti riitä yleisöä, ja arvioisin että valintoja tehdessä helposti kallistutaan tuttuun ja turvalliseen, pitkät perinteet omaavaan festivaaliin, Forstén sanoo.

Suomessa järjestetään kesä-elokuun aikana kaikkiaan 326 rytmimusiikkifestaria, tiedottaa populaarimusiikkitapahtumien verkosto LiveFIN ry. Näistä uusia tapahtumia on 60. Yhdistyksen mukaan luku ylittää kaikki tähänastiset ennätykset.

Lue lisää: Suosikkiartistit esiintyivät lähes tyhjillä festareilla Helsingissä – TTK-tuomarin firmalle kirvelevät tappiot

Oulussa Qstockin lippujen loppuminen on näkynyt sosiaalisessa mediassa, missä kaupitellaan lippuja ja ilmoitetaan lippujen ostohalukkuudesta.

Forsténin mukaan festivaalijärjestäjä ei pysty todentamaan epävirallisista kanavista ostettujen lippujen oikeellisuutta.

– Liput luetaan elektronisesti rannekkeenvaihtopisteillä, jossa käy ilmi, mikäli lippu on väärennetty tai jo käytetty. Ainoastaan lippu joka on jo rannekkeeksi vaihdettu on yleensä varmin tapa varmistaa festareille pääsy.

Raattiin ja Kuusisaareen kokoontuu tänäkin kesänä 40 000 juhlijaa kahden päivän aikana.

– Vielä alkuvuodesta lippujen myynti oli verrattain tavallista hitaampaa, mutta kevään ja kesän aikana ihmisten ostokäyttäytymisessä palattiin selvästi pandemiaa edeltävään aikaan, Forstén toteaa.

Lue lisää: Edessä on ”kaikkien aikojen festari­kesä” – kävijöiden käyttäytymisessä nähtävissä selkeä muutos, joka kertoo karua kieltä maailman­tilanteesta

Lue lisää: Suomessa juhlitaan kesällä todellinen ennätysmäärä festareita – poikkeuksellista tilannetta varjostaa kuitenkin hämmentävä ilmiö

Vuonna 2021 Kuusisaari täyttyi festarivieraista, vaikka sää ei suosinut.

Järjestelyjä hankaloitti vielä loppuvaiheessa yhdysvaltalaisen Limp Bizkit-yhtyeen Euroopan kiertueen peruuntuminen. Yhtyeen oli tarkoitus olla Qstock-festivaalin lauantain pääesiintyjä.

Limp Bizkitin antaman lausunnon mukaan laulaja Fred Durstilla on terveydellisiä ongelmia ja hänen lääkärinsä on kehottanut keskeyttämään keikkailun välittömästi.

Lauantaille saatiin kiinnitettyä kotimaisen metallimusiikin kärkikaartiin jo pitkään kuulunut Amorphis. Se esiintyy päälavalla lauantain toiseksi viimeisenä. Illan päättää Antti Tuisku.

Forsténin mukaan pääesiintyjän korvaaminen on aina vaikea tehtävä. Buukkausprosessi kestää tavallisesti useita kuukausia.

– Tällaisessa tilanteessa käytännössä hyvin nopeasti kartoitetaan tilanne mitä on mahdollisesti saatavilla sekä ulkomailta että kotimaasta, ja sen jälkeen tehdään nopeat ratkaisut. Kyllähän nämä tilanteet festivaalijärjestäjän pahimpiin pelkoihin lukeutuvat.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 29.–30. heinäkuuta.