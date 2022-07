Oulussa neljäs kierros aloitetaan jo keskiviikkona.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia tietyille väestöryhmille jo heinäkuussa tai viimeistään 1. elokuuta alkaen.

Aiempi ennakkosuositus oli, että neljänsiä annoksia laajennettaisiin asteittain 15. elokuuta alkaen. Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan, kun kolmannesta annoksesta on kulunut kolme kuukautta.

Uuden suosituksen toteuttaminen ei ole kaikissa kunnissa helppoa, sillä lomakauden keskellä henkilökuntaa on niukasti käytettävissä rokotuksiin.

Johtava lääkäri Jari Tuunanen parin tuhannen asukkaan Lumijoen kunnasta arvioi, että neljäs rokotuskierros yritetään käynnistää mahdollisimman pian, vaikka helppoa se ei ole.

– Supistetuilla resursseilla mennään. Aika vaikeaa on käynnistää rokotuskierrosta lomakauden keskellä, hän sanoo.

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoo, että joidenkin kuntien vaikeus neljännen rokotuskierroksen aikaistamisessa on tiedostettu uutta ohjeistusta suunniteltaessa.

– Kartoitimme asiaa viime viikolla kunnista ja esiin tuli huoli siitä, etteivät kaikki kunnat pysty nopeasti asiaa hoitamaan. Isoissa kunnissa varsinkin aikataulu voi olla hankala. Toiset kunnat pystyvät käynnistämään rokotukset jo tänään maanantaina.

Nohynekin mukaan kunnat voivat tehdä rokotusten aloittamisessa yhteistyötä aiempien kumppaneiden kanssa.

– Eri kunnilla on erilaisia keinoja. Ne voivat tehdä yhteistyötä yksityissektorin kanssa tai kutsua eläkeläisiä töihin. Monissa paikoissa siirretään muista työtehtävistä hoitajia rokotuksiin, Nohynek huomauttaa.

Oulun kaupunki aloittaa neljännen rokotuskierroksen välittömästi.

– Suunnitelmana on aloittaa neljäs rokotekierros keskiviikkona 20. heinäkuuta. Rokotuksia annetaan ajanvarauksella ja valmius on aloittaa jo lomakaudella, kertoo vs. terveysjohtaja Jussi Piuva.

Rokotukset aloitetaan alkuun vain puhelinajanvarauksella yli 70-vuotiaille. Rokotusaikoja ja rokottamisen kapasiteettia lisätään Oulussa elokuun alkupuolella.

Oulussa neljännen koronarokotteen ovat voineet saada toukokuusta lähtien muutamat erityisryhmät. Viidennen rokotuksen ovat voineet saada yli 12-vuotiaat, voimakkaasti immuunipuutteiset 22. kesäkuuta lähtien.

– Noudatamme THL:n rokotussuosituksia. Kehotamme yleisöä seuraamaan virallisia tiedotteita ja tiedotamme rokottamisten järjestämisestä mahdollisimman pian.

THL:n uusi suositus on, että kunnat voivat heinäkuusta alkaen, alueellisen epidemiatilanteen mukaan, tarjota neljänsiä rokoteannoksia portaittain alkaen henkilöistä, joilla on suurin lääketieteellinen riski vakavalle koronataudille.

Tällaisia riskiryhmiä ovat 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin, 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat sekä 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Koronatapausmäärät laskivat Suomessa kesä-heinäkuun vaihteeseen asti, mutta heinäkuun alusta lähtien sairaalassa hoidettavien määrä on lievästi noussut.

