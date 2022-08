Viimeinen Suomen Pankin aluekonttori lopetti toimintansa Oulussa 2019. Kiinteistö myytiin oululaiselle yrittäjälle syksyllä 2021. Nyt uusi omistaja herättää salaperäisen graniittilinnakkeen henkiin

Oululainen yrittäjä Olli Kuivamäki esittelee ylpeänä omistamansa rakennuksen tiloja. Äänestä kuultaa syvä kiintymys yleensä pompöösinä pidettyä keskustakiinteistöä kohtaan.

Aivan Oulun sydämessä sijaitseva entinen Suomen Pankin rakennus siirtyi Kuivamäen omistukseen viime syksynä. Vuonna 1972 valmistunut talo on täynnä graniittia, messinkiä ja lasia. Suomen Pankin ei tarvinnut pihistellä rakentamisessa ja sen huomaa.

– Olen aivan rakastunut tähän. Ja intoa täynnä. Massiiviset pinnat ja rakennustyyli edustavat omaa aikaansa. Tätä pidetään rumana betonibunkkerina, mutta minusta kokonaisuus on kaunis, Kuivamäki sanoo tiloja esitellessään.

Kajaaninkadun varressa sijaitsevassa kivilinnassa on kolmessa kerroksessa kaikkiaan noin 3 000 neliötä. Käytössä siitä on noin 2 000 neliötä. Kellarikerroksessa on holvitiloja, katukerroksessa entisen pankin asiakastiloja ja toisessa kerroksessa pankin henkilökunnan asuntoja.

Yläkerran erikoisuutena on atrium-piha, joka on asukkaiden käytössä. Pankin hallintokerroksen konttoritiloja kiertää parveke, josta avautuvat huikeat näkymät Oulun tuomiokirkolle ja puistoon.

Entisten asiakaspalvelutiskien takana ovat päiväholvit, joissa säilytettiin käteistä. Kuivamäen suunnitelmissa on muuttaa tila sikarisalongiksi.

Pankkihovlien ovet ovat jykeviä. Kuivamäen mukaan kellarissa olevat tilat on varustettu lasertunnistimilla. Tiloja voi käyttää kriisitilanteissa väestönsuojana. Polttoainevarastot riittävät vuodeksi.

Salaperäinen graniittirakennus on kohta yleisön käytössä. Tulevina vuosina pankkisalissa ja -holveissa syödään, juodaan ja nautitaan kulttuurista. Kuivamäen mukaan arvorakennuksen remontin pitäisi olla valmis vuonna 2025 ja tilat ovat täydessä käytössä Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026.

Vain harva oululainen on käynyt rakennuksessa. Aikoinaan siellä piipahtivat muun muassa kauppiaat ja yrittäjät hakemassa käteistä. Katutason asiakastiloissa käteisestä rahasta muistuttaa kolme päiväholvia, joissa rahoja säilytettiin.

Kuivamäki muistelee käyneensä sisällä yhden kerran vuonna 1984.

– Olin armeijassa ja Rovajärvellä pidettiin suuret kertausharjoitukset. Olin autonkuljettajana. Kävimme hakemassa Oulusta käteistä rahaa reserviläisten ja varusmiesten päivärahojen maksamiseen.

Rakennuksen yläkerrassa on ollut alun perin kahdeksan asuntoa pankin työntekijöille. Atrium-piha on harvinainen näky Oulussa.

Seuraavan kerran hän oli tekemisissä rakennuksen kanssa vuonna 2020, kun Suomen Pankki kyseli muutamilta halukkailta sijoittajilta tarjousta kohteesta.

– Minulla oli jo silloin ajatus rakennuksen tulevasta käytöstä. Haluan entisöidä ja jalostaa kiinteistön uuteen elämään. Taiteilijat ovat olleet tiloista innoissaan.

Suomen Pankin talo avataan jo tänä kesänä pop up -käyttöön. Elokuussa ovat luvassa ensimmäiset näyttelyt pankkiholveissa. Pääsaliin on jo asennettu nouseva katsomo, jossa kuunnellaan muun muassa Elojazzien konsertteja.

Holvien suojana on raskaita rautaristikko-ovia.

Rakennuksen erikoiset tilat soveltuvat Kuivamäen mielestä erinomaisesti kulttuurikäyttöön. Kaikuvat holvit saavat seinilleen taidetta. Pääsalin viereen kunnostetaan baari.

Rakennusta on varustettu 1970-luvun tyylin mukaisilla huonekaluilla. Nouseva katsomo löytyi Kuusamon kauppaoppilaitoksesta, pöytäryhmät Pohjois-Suomen Teollisuusopistolta (Pohto), valaisimet Oulun teatterista ja baaritiski Hiukkavaaran kasarmin asevarastosta.

Rovaniemen valtuuston puheenjohtajiston pöydät ja puhujapöntötkin ovat saaneet uuden elämän Oulussa.

Kun Harri Holkeri oli Suomen Pankin johtokunnassa, kaikkiin pankin kiinteistöihin asennettiin suksitelineet. Oulun rakennuksen kellarissakin on suksitelineet ja suksien huoltoon tarkoitettu pöytä.

Suomen Pankki on rakennuttanut runsaasti tiloja ympäri Suomen toimintansa aikana. Vuosien saatossa niistä on luovuttu. Oulun kiinteistöstä luovuttiin viimeisenä. Pankilla oli Kajaaninkadulla toimintaa vielä vuonna 2019.

Lakkautettujen haarakonttoreiden lista on pitkä: vuosien 1992-1994 välisenä aikana suljettiin Rovaniemen, Vaasan, Joensuun, Jyväskylän, Mikkelin, Porin, Lahden ja Kotkan haarakonttorit.

– Tuohon aikaan jokaisessa läänissä oli Suomen Pankin haarakonttori vanhan läänijaon mukaisesti, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, kertoo Julietta Huttu Suomen Pankin sidosryhmäviestinnästä.

Graniittia ja messinkiä ei ole säästelty Suomen Pankin Oulun konttorissa.

Suomen Pankki maakunnissa Rovaniemellä Suomen Pankin entisissä tiloissa toimii hovi­oikeus. Rakennus on valmistunut vuonna 1987. Sen on on suunnitellut arkkitehti Pekka Ojonen. Vuoden 1840 ohjesäännön perusteella Suomen Pankille perustettiin sen ensimmäiset haarakonttorit Turkuun, Vaasaan ja Kuopioon, joissa oli jo aiemmin toiminnassa asiamieskonttorit.

Haarakonttoreiden tarkoituksena on ollut taata selkeä ja toimiva valtion maksuliikenne Suomen kahdeksaan läänipääkaupunkiin.

Pietariin haarakonttori perustettiin ruplapohjaisten transaktioiden hoitamista varten.

Porin, Kotkan, Tampereen ja Jyväskylän haarakonttorit on perustettu tukemaan yritystoimintaa.

Kaikki haarakonttorit ja niiden perustamisvuodet. Turku 1840, Vaasa 1840, Kuopio 1840, Oulu 1842, Viipuri 1842, Pietari 1859 (lakkautettu 1917), Pori 1861, Tampere 1878, Joensuu 1884, Jyväskylä 1887, Sortavala 1887, Mikkeli 1887, Kotka 1890 , Hämeenlinna 1901.