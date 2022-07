Nallikarin poikkeuksellinen uimakielto päättyi – tämä sen syistä tiedetään

Nallikariin ei ole koskaan aikaisemmin annettu varsinaista uimakieltoa.

Nallikarin uimaranta alkoi maanantaina iltapäivällä täyttyä auringonottajista ja uimareista. Viikon kestänyt uimakielto päättyi puolenpäivän jälkeen ja tieto siitä otettiin vastaan iloiten.

– Olipa hyvä, että kielto päättyi. Eilen oli vaikea päivä, kun lapsia piti kieltää menemästä veteen. Kului paljon jäätelöä, naurahtaa Altasta Ouluun perheensä tuonut Kennet Flage.

Isä, Elisabeth-äiti ja lapset Emeli, Wilmer ja Jonas tunnustavat pettyneensä Nallikarin tilanteeseen sunnuntaina.

– Olimme pettyneitä ja lapsilla oli tylsää. Tykkäämme tulla tänne, kun äidinisä on kotoisin Oulusta ja äiti on lapsena viettänyt aikaa Nallikarissa. Automatka on sopivan pituinen ja ranta-alue on mahtava, Elisabeth Wirkola kehuu.

Svein Hagensen on jo kolmatta kertaa Nallikarissa. Mukana lapset Stina, Simen, Helle ja Marte.

Myös Svein Hagensen sanoo, että uimakielto oli sunnuntaina suuri pettymys koko perheelle.

– Olemme nyt kolmatta kertaa täällä. Eilen kävi mielessä, että pitääkö jatkaa matkaa jonnekin muualle, mutta onneksi ei lähdetty, kun uiminen on nyt sallittu.

Altasta Ouluun ajellut perhe kertoo, että monet norjalaisperheet valitsevat kesäloman kohteeksi Suomesta Oulun ja Ruotsista Luulajan tai Bodenin.

Asuntoauton vieressä koiraansa vilvoitteleva Lill on ajanut perjantaina Ouluun Narvikista. Hän yllättyi uintikiellosta ja siitä, että alueen ainoa hotelli ei ole auki.

– Olimme pettyneitä, mutta emme hysteerisiä. Hyvä kun bakteerien kanssa ollaan varovaisia. Olisi ikävää, jos joku sairastuisi veden takia. Emme menneet uimaan, mutta vedessä oli uimareita. En nähnyt uimavalvojien kieltävän ketään uimasta, Lill pohtii.

Nallikarissa ei ole koskaan ennen annettu varsinaista uimakieltoa. Nyt kielto kesti viikon.

Pohjolan Rivieraksi kutsutulle Nallikarin alueelle saapuu perinteisesti runsaasti matkailijoita Norjasta kesän lomasesongin aikana.

Kaupunki asetti Nallikarin uimakieltoon maanantaina 27. kesäkuuta, koska uimarannan vedestä otetuissa kahdessa peräkkäisessä näytteessä oli ulosteperäisiä bakteereja yli sallitun rajan.

Kielto päättyi maanantaina 4. heinäkuuta, kun kahden peräkkäin otettujen näytteiden tulokset olivat hyviä.

Ympäristöjohtaja Leena Tuurin mukaan Nallikariin ei ole koskaan aiemmin annettu varsinaista uimakieltoa. Sen sijaan suositus uimisen välttämiseksi on viimeksi annettu 2015 ja sitä ennen 2011.

– Suositus annetaan, jos yhden näytteenottokerran tulokset eivät täytä vaatimuksia. Kielto asetettiin, kun ylitys oli myös uusintanäytteessä, hän kertoo.

Nallikarissa on havaittu viikon ajan liikaa ulosteperäisiä bakteereja vedessä.

Uimaveden laadun tilapäiselle heikkenemiselle ei ole löytynyt selkeää syytä. Nallikarissa veden laatua voivat heikentää rannan mataluus ja veden heikko vaihtuvuus. Myös voimakas tuuli voi nostaa pohjasta bakteereita veteen.

Bakteerit voivat olla myös uimareista peräisin, minkä vuoksi vatsataudissa ei pidä mennä uimaan. Ulkoisia lähteitä voivat olla jätevedet, laivaliikenne ja eläimet.

Uimakiellosta tiedotettiin usealla kielellä sekä verkossa että paikan päällä. Tilanne harmitti matkailijoita ja kaupunkilaisia, sillä viime viikko oli helteinen.

– Uimakielto tuli harmillisesti helteiden kanssa samanaikaisesti, mutta turvallisuudesta ei voi tinkiä. Ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä ja palautetta on tullut melko vähän. Koska ranta-alue on laaja, eivät rannalla olleet kieltokyltit ole sattuneet aivan kaikkien uimareiden silmiin. Palaute on koskenut lähinnä tiedottamista, Tuuri kertoo.

Uintikielto purettiin maanantaina puolen päivän aikaan.

Nallikarin veden laadun heikkenemisen syyksi uumoiltiin jätevedenpuhdistamon toiminnassa olevaa vikaa, mutta Tuurin mukaan uimarantojen läheisyydessä olevat jätevesipuhdistuslaitokset, kuten Taskila, hygienisoivat puhdistetun veden ennen mereen johtamista uimakauden ajan toukokuusta elokuuhun.

– Oulun Vesi on selvittänyt Taskilan jätevedenpuhdistamon toimintaa viime viikkojen ajalta. Laitoksen esiselkeytys-, ilmastus- ja jälkiselkeytysvaiheet sekä jätevettä puhdistava kalvosuodatusyksikkö ovat toimineet normaalisti koko ajan.

