Taksinkuljettaja ryöstettiin aseella uhaten Haukiputaalla – poliisi kaipaa vihjeitä

Tekijä pakeni paikalta vanhanmallisella naistenpyörällä. Mukaansa hän anasti ”pienen määrän” käteistä.

Poliisi pyytää havaintoja henkilöstä, joka ryösti keskiviikkoaamuna taksinkuljettajan ampuma-aseella uhaten Haukiputaan Huvipolulla.

Tapauksessa tekijä oli pysäyttänyt taksin viittilöimällä kuljettajalle. Taksin pysähdyttyä tekijä otti aseen esille ja uhkasi sillä kuljettajaa. Näin hän oli saanut anastettua taksista vähäisen määrän käteistä. Epäilty rikos tapahtui puoli kymmenen aikoihin aamulla.

Tekijä oli poistunut paikalta vanhanmallisella naistenpyörällä, eikä häntä tavoitettu.

Tekijä on noin 35–45 vuotias ja hän on noin 170–180 senttimetriä pitkä. Hänellä on ruskea lyhyt siilitukka, hoikka vartalomalli ja kauttaaltaan leuan alueen peittävä parransänki.

Tekijällä oli päällään punainen huppari, jonka hihat oli kääritty ylös. Vasemmassa kyynärvarressa ranteen yläpuolella on tatuointi. Jalassaan hänellä oli mustat caprimalliset shortsit.

Poliisi pyytää havaintoja kyseisiin tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä, sekä ennen tekoajankohtaa että sen jälkeen. Havainnot voi ilmoittaa soittamalla puhelinnumeroon 0295 416 194 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi.