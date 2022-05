Parikymppistä miestä syytetään törkeästä vammantuottamuksesta.

Oulun käräjäoikeudessa on alettu käsitellä Kuusamon Rukalla laskettelurinteessä tapahtunutta talviurheiluturmaa.

Parikymppinen mies laski Rukan Mastorinteessä toista nuorta miestä päin tuhoisin seurauksin joulukuun 2020 lopussa.

Lumilaudalla laskenut uhri oli törmäyksen aikaan pysähtyneenä rinteen reuna-alueella, kun suksilla lasketellut mies törmäsi häneen kovalla vauhdilla.

Syytteen mukaan uhri oli ilmalennon jälkeen pudonnut mahalleen useiden metrien päähän törmäyspaikasta. Uhrille koitui törmäyksestä keskivaikea aivovamma ja selkärankamurtumia.

Myös törmääjä loukkaantui.

Poliisi kuvasi törmäyspaikkaa tutkintatoimiensa aikana. Törmäys tapahtui nuolen osoittamassa kohdassa.

Lue myös: Nyt puhuu Rukan karmaisevan rinneturman silminnäkijä: ”Eka reaktio oli, että nyt kävi todella pahasti”

Laskettelurinteessä edellytetään, että takaa tuleva väistää alempana laskevia.

Syyttäjän mukaan törmääjä oli toiminut törkeän huolimattomasti eikä hän ollut noudattanut väistämissääntöä, vaikka hän olisi niin kyennyt tekemään. Syytteen mukaan rinteen näkyvyys-, valaistus- ja sääolosuhteet olivat tapahtuma-aikaan hyvät. Turma sattui alkuillasta noin kello 18.30.

Syyttäjän näkemyksen mukaan törmääjä oli ottanut tietoisen riskin, ja tekoa on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Esitutkinta oli kuukausien ajan jumissa, koska poliisi ei tavoittanut rikoksesta epäiltyä.

Syyttäjä vaatii parikymppiselle miehelle ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antaa tuomionsa toukokuun lopussa.

Rukan paikallisjohtaja Matti Parviainen kertoi IS:lle turman jälkeen, että kyseessä on sangen harvinainen tapaus.

– On erittäin valitettavaa, että tällainen onnettomuus on päässyt tapahtumaan. Meillä käy 400 000 asiakasta talven aikana, ja näin vakavia onnettomuuksia ei tule edes joka vuosi. Suurin osa loukkaantumisista on laskettelijan itse aiheuttamia eli kaatumisista aiheutuneita nilkka-, polvi- ja käsivammoja.

Lue myös: Rukan rinneonnettomuudessa vaikeasti loukkaantuneen miehen isä kertoi poikansa vammoista: aivoruhje ja selkäranka murtui