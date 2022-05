Nainen, jolta vietiin äitiys omaan lapseensa yli yhdeksäksi vuodeksi

Lapsi vietiin naiselta pian synnytyksen jälkeen. Virallisiin asiakirjoihin pojalle merkittiin väärä biologinen äiti.

Miksi ja miten vastasyntynyt poika vietiin biologiselta äidiltään?

Näihin kysymyksiin saadaan mahdollisesti pian selvyys Oulun käräjäoikeudessa, joka käsittelee Suomen oloissa huippuharvinaisia rikosväitteitä.

Varmaa on joka tapauksessa se, että Turkissa kesällä 2012 synnyttänyt nainen eli yli yhdeksän vuotta ennen kuin Oulun käräjäoikeus vahvisti hänet pojan biologiseksi äidiksi.

Naiselle tehty DNA-tutkimus todisti äitiyden 99,9 prosentin varmuudella, ilmenee käräjäoikeuden viime vuonna antamasta ratkaisusta.

Biologisen äidin sijaan lapsesta on vuosien ajan huolehtinut Oulun seudulla asuntokauppaa tehnyt 55-vuotias nainen. Ainakin viime elokuussa hän oli vielä lapsen perhehoitaja.

Hän on sama nainen, jolle syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta äitiystietojen manipuloimisesta, eli rekisterimerkintärikoksesta sekä lapseen kohdistuvasta törkeästä vapaudenriistosta.

Poliisin käsityksen mukaan nainen erehdytti lähtömaassa Turkin viranomaisia ilmoittamalla olevansa lapsen biologinen äiti.

Turkista saadulla syntymätodistuksella ja passilla nainen haki lapsen tietojen rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään alkuvuodesta 2013. Maistraatti hyväksyi hakemuksen, ja se talletti naisen lapsen viralliseksi äidiksi sekä huoltajaksi. Lapsen isä oli hänelle, ex-puolisolleen vihainen.

Mies lähetti Suomeen lapsen kanssa tulleelle naiselle hyytäviä viestejä. Turkkiin jäänyt mies uhkasi naista esimerkiksi tappamisella. Mies uhkasi viedä lapsen takaisin Turkkiin.

– Riistit lapseni minulta. Se on rikollista! mies muun muassa viestitti.

Nainen haki miestä vastaan lähestymiskieltoa ja sai sen. Kielto on sittemmin rauennut. Naisen vastuksesta huolimatta myös maistraatti poisti virheellisen merkinnän äitiydestä.

Rikoksista syytetty nainen on väittänyt, että lapsen biologiset vanhemmat olisivat luovuttaneet pojan hänelle turkkilaisen lainsäädännön mukaan. Virallista adoptiota ei tehty. Hän on kertomansa mukaan korostanut viranomaisille olevansa lapsen ”tosiasiallinen”, mutta ei biologinen äiti.

Lastensuojeluviranomaisten mukaan on ollut lapsen edun mukaista asua 55-vuotiaan naisen luona Suomessa. Viranomaisten mielestä heillä on ollut lapsen ja äidin kaltainen kiinteä suhde.

Rikossyytteiden käsittely on tarkoitus alkaa Oulun käräjäoikeudessa 14. kesäkuuta. Käsittelyä on jouduttu aikaisemmin siirtämään lukuisia kertoja, koska kaikkia osanosaisia ei ole saatu paikalle. Myös koronavirus on viivästyttänyt oikeudenkäynnin alkua.

Lapsen biologinen äiti on tällä hetkellä tiettävästi Marokossa. Hänen tarkoituksena on saapua Suomeen kesäksi ainakin oikeuskäsittelyn ajaksi. Hän ei tässä vaiheessa halunnut kommentoida asiaa IS:lle. Äidillä ei ole ollut yhteyttä poikaansa, joka täyttää kesällä 10 vuotta.

Syyttäjä ei kommentoi syytteitä ennen oikeuskäsittelyn alkua, mutta hän luonnehtii tapausta ainutlaatuiseksi Suomen rikoshistoriassa.