Oulun kaupungin Sykkelit ovat enää muisto vain.

Oulun hankalaksi muodostuneen kaupunkipyörätilanteen ratkaisijaksi on ilmaantunut saksalainen Tier. Se tuo Ouluun tänä kesänä 1 800 sähköpotkulautaa ja 500 sähköavusteista polkupyörää.

Oulun kaupungin hankkimat Sykkelit otettiin pois käytöstä lyhyen jakson jälkeen vuonna 2019. Kaupunki käynnisti uuden hankintakierroksen vuosi sitten, mutta sen tuloksista ei ole tietoa.

Uudet, vihreät Tierin sähköpotkulaudat ilmestyivät katukuvaan vapun tienoilla ja sähköavusteiset pyörät saapuvat kesällä. Asiasta kertoi aiemmin kaupunkilehti Forum24.

Sähköpyörät toimivat samalla periaatteella kuin sähköpotkulaudat ja niiden käyttöönotto tapahtuu saman sovelluksen kautta. Molempien toiminta-alue on melkein sama.

– Pyörille ja sähköpotkulaudoille pyritään pitämään sama toiminta-alue, mutta johtuen pyörillä ajettavien matkojen pituudesta, niiden toiminta-aluetta voidaan laajentaa myöhemmin, kertoo Tierin aluepäällikkö Juho Lindgren.

– Oulussa on kevät hieman myöhässä ja sitä myötä myös hiekkojen poisto, minkä takia koko toiminta-aluetta ei voida ottaa heti käyttöön. Laajennamme kevään edetessä keskustasta ulospäin. Kesällä toiminta-alue tulee ulottumaan kaupungin pohjoispuolella keskustasta Linnanmaalle ja eteläpuolella keskustasta Lintula–Kastelli-akselilla.

Kaupunkipyörien ja potkulautojen käyttö työllistää Oulussa noin 40 työntekijää.

Yhtiö hinnoittelee sähköpotkulautojen ja pyörien käytön samalla tavalla kuin Oulussa toimiva Lime. Käyttäjän tulee maksaa euron avausmaksu, jonka jälkeen hinnoittelu on minuuttipohjainen.

Tier eroaa kuitenkin Limestä erilaisilla paketeilla. Ilmaisten avausten paketissa kertamaksu on noin viisi euroa, ja sillä saa kuukaudeksi ilmaiset avaukset. Lisäksi on 30–40 euroa maksava kuukausipaketti, jossa on ilmaista ajoaikaa noin 300 minuuttia ja ilmaiset avaukset.

Viime kesänä Oulussa moitiskeltiin sähköpotkulautojen jättämistä katukäytäville haittamaan muuta kevyttä liikennettä. Lindgrenin mukaan suurimmat haasteet käytössä liittyvätkin juuri pysäköintiin.

– Sähköpotkulautojen ja muiden jaettujen pienliikkumisvälineiden kohdalla merkittävimmät haasteet ovat liittyneet pysäköintiin ja infrastruktuuriin. Ratkaisuja pyritään löytämään käyttäjien opastuksesta sekä teknisestä kehityksestä.

– Tärkeänä perustana on vahva ja säännöllinen yhteistyö kaupungin ja muiden alan operaattoreiden kanssa, jolloin myös mahdolliset ratkaisut kohdistuvat kaikkiin ja ovat juuri kyseiselle kaupungille soveltuvia.

Saksalaisyhtiö toimii Suomessa kymmenessä kaupungissa, ja tänä vuonna sen toiminta laajenee viiteen uuteen kaupunkiin.

Tier Mobility Jaetun mikroliikkumispalvelun tarjoaja. Yhtiö tarjoaa kaupunkien liikkumiseen patentoidulla energiaverkolla toimivia kevyitä sähköajoneuvoja kuten sähköpotkulautoja, sähköpyöriä ja sähkömopoja. Lawrence Leuschnerin, Matthias Laugin ja Julian Blessinin vuonna 2018 perustaman yrityksen pääkonttori sijaitsee Berliinissä. Yritys toimii tällä hetkellä yli 175 kaupungissa, 19 maassa Euroopassa ja Lähi-idässä.

