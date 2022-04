28 mökkipalstasta on haettavana uudestaan nyt 10.

Äimäraution siirtolapuutarha on perustettu vuonna 1947. Kuvassa oleva värikäs maalaus on jo poistettu mökin seinästä.

Ouluun ollaan perustamassa neljättä siirtolapuutarha-aluetta. Uusi paikka on Hietasaaressa, mutta jaossa olleet tontit eivät ole kiinnostaneet hakijoita toivotulla tavalla.

Kaupunki on julkistanut siirtolapuutarhan palstat uudelleen haettavaksi. Alueelle on kaavoitettu kaikkiaan 28 palstaa. Haettavana on vielä 10 palstaa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden laskelmien mukaan palstalle rakennettavalle 40 neliön mökille kertyy hintaa noin 60 000 euroa. Lisäksi palstalle tulevan on osallistuttava yhteisiin kustannuksiin 30 000 euron verran.

Yhteiskustannuksiin kuuluu muun muassa alueelle rakennettava rakennus, johon tulee palstalaisten yhteisiä tiloja.

Havainnekuva Hietasaaren siirtolapuutarha-alueesta.

Hietasaaren siirtolapuutarhan mökkeihin saa rakentaa viemärin ja käyttöveden sisälle ja pihalle. Wc on kuivakäymälä, jonka tyypin voi valita itse. Vaihtoehtoina ovat muun muassa kompostoiva, kuivakäymälä, polttava tai pakastava.

Tontti-insinööri Simo Tuppurainen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista arvioi, että moni siirtolapuutarhamökistä haaveileva on pitänyt uuden palstan kustannuksia melko korkeina.

– Paikka on kuitenkin hyvä ja sinne on helppoa liikkua Oulun kaupunkialueelta. Hietasaaressa on mahdollista monenlainen vapaa-ajan toiminta ja tuosta Vaaskiventien alueesta on tulossa Hietasaareen puutarhatoiminnan keskus.

Palstat olivat ensimmäisen kerran haettavina pari vuotta sitten. Alkuperäisessä haussa mukana olleilla on ollut Tuppuraisen mukaan erilaisia syitä luopua varauksestaan.

– Jotkut ovat tehneet toisenlaisen ratkaisun kesänviettopaikan suhteen, toisilla ehkä juuri kustannukset nousivat ratkaisevaksi tekijäksi. Alun perin hakijat ovat voineet olla melko alustavalla kannalla liikkeellä. Nyt kuitenkin suunnitelmat ovat olemassa ja rakentamiskustannukset ovat täsmentyneet.

Siirtolapuutarhaa varten on jo perustettu Hietasaaren siirtolapuutarhayhdistys, joka vuokraa alueen kaupungilta. Yksittäiset palstojen vuokraajat tekevät sopimuksensa yhdistyksen kanssa.

Oulun kaupunki on laatinut puutarhaa varten rakentamistapaohjeet, joilla huolehditaan siitä, että mökki ja puutarha muodostavat ympäristöön soveltuvan ja aluetta kunnioittavan kokonaisuuden.

Hietasaarella on toista sataa vuotta vanha huvilahistoria. Huviloiden lomassa on tyypillisesti kasvatettu hyötypuutarhoja ja kukkaperennoja.

– Tavoitteena on, että siirtolapuutarha-alueesta rakentuu luonteva osa Hietasaaren historian jatkumoa, toteaa Tuppurainen.

Oulussa on pitkät perinteet siirtolapuutarhatoiminnalle. Äimärautiolle perustettiin puutarha vuonna 1947. Alueella on yli 160 mökkiä.

Markkuun ryhmäpuutarha on rakennettu Oulujokivarteen pääosin 1970-luvulla. Siellä on noin 150 palstaa.

Artturilassa sijaitsee Castrénin perhepuutarha. Se joutui siirtymään tielinjausten alta Karjasillalta uuteen paikkaan Artturilaan vuonna 1980. Alueella on 60 palstaa.