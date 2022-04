Oulun Tuiran Valtatiellä sijaitsevissa kellariasunnoissa oli vain pienet ikkunat katon rajassa. Jos porraskäytävässä sattuisi tulipalo, asukkailla ei olisi poistumistietä.

Oululaisen asunto-osakeyhtiön omistaja, isännöitsijä ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja syyllistyi rakentamisrikkomukseen, kun hän ei rakennusvalvonnan monista kehotuksista huolimatta purkanut Tuirassa sijaitsevan talon kellarista löytyneitä asuntoja.

Oulun käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän teonkuvauksessa mainitsemat väitteet miehen osallisuudesta asuntojen rakentamiseen tai rakennuttamiseen. Niitä ei voitu näyttää toteen.

Saman tien kaatuivat myös syytteet luvattomasta rakentamisesta tai rakennuttamisesta.

– Yksistään hänen asemansa yhtiössä ajanjaksolla 2007– 2019 ei riittävällä varmuudella osoita väitettyä seikkaa. Seikat eivät riidattomasti ilmene valokuvista eikä niistä ole tullut selvitystä myöskään henkilötodistelussa, oikeus toteaa tuomion perusteluissa.

Oulun seudulla laajasti vuokraustoimintaa harjoittava mies vuokrasi kerrostalon kellarista asuntoja ja peri niistä keskimäärin 310 euron kuukausivuokraa. Vuokra piti maksaa käteisellä.

Oulun käräjäoikeuden mielestä kysymyksessä oli rakentamisrikkomus. Oikeus tuomitsi miehelle 25 päiväsakkoa. 44-vuotiaan miehen tuloilla sakkoa kertyy 3 250 euroa.

Tuomittu vuokranantaja kiisti kaikki syytteet. Hänen mukaansa asiassa on väärinkäsityksen vuoksi tarkastettu kellaria asunnon kriteereillä. Hän kertoi oikeudessa, että kyseessä ei ole ollut asuntoja, vaan varasto- ja saunatiloja.

Käräjillä todistaneet vuokralaiset kertoivat kuitenkin, että he ovat asuneet kellarissa ja maksaneet asumisestaan vuokraa.

IS kertoi luvattomista asunnoista tammikuussa 2020. Oulun rakennusvalvonnan tarkastuspäällikön Tapani Hopun mukaan kellariin oli rakennettu yksiöitä ja kaksioita.

– Kellariin on rakennettu asuntoja vastoin monia lakeja ja pykäliä. Ne eivät olleet huitaisten tehtyjä, näyttivät ihan kunnon asunnoilta. Niihin on rakennettu keittiöt, pesutilat ja saunat. Sähkötyöt on tehty miten sattuu, Hoppu kertoi.

– Niissä oli vain pienet kellari-ikkunat katon rajassa, joten asukkailla ei ole ollut mitään mahdollisuutta poistua sisältä jos esimerkiksi porraskäytävässä olisi syttynyt tulipalo.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että viranomainen on tehnyt Valtatien talon tilojen käyttökieltoa koskevan päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella sekä velvoittanut asuntojen omistajan saattamaan tilat voimassa olevan rakennusluvan mukaiseksi tiettyyn päivään mennessä.

– Tämä määrätty menettely on kuvatulla tavalla laiminlyöty. Menettelyllään vastaaja on syyllistynyt rakentamisrikkomukseen.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ovat tehneet tiloihin tarkastuksen marraskuussa 2019. Sen seurauksena asunnot on asetettu käyttökieltoon ja rakennusvalvonta on määrännyt asunnot purettavaksi ja tilat palautettavaksi alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa kellaritiloiksi.

Mies ei noudattanut annettuja määräyksiä. Asuntoihin tehtiin useita tarkastuksia ja lopulta tilat on hyväksytty puretuiksi toukokuussa 2020.

Sama Oulun seudulla toimiva vuokraisäntä työllistää käräjäoikeutta muillakin jutuilla. Oulun käräjäoikeudessa on ollut vireillä viiden vuoden aikana yhteensä yli 400 juttua, joissa osallisena on sama oululainen vuokrausalan yrittäjä.

Mies vaatii oikeuden kautta entisiltä vuokralaisiltaan vuokrarästejä ja niiden korkoja sekä siivous-, remontti- ja oikeuskuluja.

