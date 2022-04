Kunta-alan lakkolaiset päättäväisinä: ”Ei me millään kutsumuksella eletä”

2 100– 2 300 euron palkkaa saavat lastenhoitajat vaativat palkankorotusta ja parannuksia työoloihin.

Opetus- ja kasvatusalan työntekijät aloittivat lakon useissa kaupungeissa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot: Talentia, Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Lakkoon osallistuvat myös ammattijärjestöt JHL ja Jyty.

Lakon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Oulussa lakossa on noin 6 000 työntekijää.

Lue lisää: Kunta-alan työ­riita yhä jäissä – KT:n Jalonen: ”Ei varaa näin suuriin ylimääräisiin palkan­korotuksiin”

Lastenhoitajana oululaisessa päiväkodissa työskentelevä Hanna Ollila arvioi, että alalle on nyt viimeinen hetki saada parannuksia, jotta ammattitaitoisia työntekijöitä riittäisi tulevinakin vuosina.

Ollila on koulutukseltaan lähihoitaja. Hän on työskennellyt alalla noin 18 vuotta. Päiväkotityöstä maksetaan palkkaa 2 100 euroa kuukaudessa. Kokemuslisää hän saa noin 176 euroa kuukaudessa.

Alan vaihtaminen on käynyt mielessä toisinaan.

– Välillä sitä tulee miettineeksi vaihtamista muihin hommiin, kun työ nauttii aikamoista arvotuksen puutetta. Se näkyy palkassa ja niissä vaatimuksissa mitä meille ylemmältä taholta tulee.

Päiväkodin lastenhoitajan työtehtävät ovat monenlaisia. Kiertävässä tehtävässä Ollila paikkaa pois olevia työntekijöitä ja siksi tehtävätkin vaihtelevat melkein päivittäin.

– Minun kohdalla työ on hyvin paljon lasten perushoitoa, lasten kanssa olemista, kun en ole vakituisesti missään ryhmässä. Positiivista on, että kaupunki on palkannut myös kiertäviä lastenhoitajia helpottamaan tilanteisiin, kun henkilökuntaa on poissa.

Lue lisää: Valtakunnansovittelija esittää kunta-alan työriitoihin sovittelulautakuntaa

Kahden päivän lakkoa Ollila pitää hyvänä asiana, koska kerrankin siihen osallistuu useita järjestöjä.

– Olen odottanut, että milloin koittaa se hetki, kun kaikki alan liitot ovat yhdessä linjassa ja yhtä aikaa lakossa. Alalla on monta liittoa ja se on hyvä, mutta yhteinen lakko antaa näkyvyyttä asialle.

Ollila on huolissaan oman alansa tulevaisuudesta. Nuoret eivät innostu alipalkatusta ja aliarvostetusta työstä.

– Ei me millään kutsumuksella eletä. Vaikka kuinka ollaan kutsumusammatissa, se ei meitä elätä. Elinkustannukset nousevat koko ajan. Jos palkka ei nouse, pitää miettiä miten ihan tavallinen elämä kustannetaan. Tällä menolla ei kovin kauaa pärjätä.

Hanna Ollila työskentelee lastenhoitajana päiväkodissa. Palkan pitäisi hänen mielestään vastata vastuullista työtä.

Alan palkkaongelmien lisäksi työhyvinvoinnissa on lakossa olevien liittojen mukaan merkittäviä ongelmia. Talentian Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Minna Kaltio vaatii Oulun kaupungilta panostuksia sosiaalialalla työskentelevien työhyvinvointiin sekä veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

– Henkilöstöresurssien täytyy olla sillä tasolla, että henkilöstö jaksaa työssään. Oulun kaupungissa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut vilkasta, ja tässä kärsijöinä ovat asiakkaat, Kaltio sanoo.

– Sosionomien palkkakehitys ei vastaa työn vaativuutta. Tähän tulee puuttua! Myös varhaiskasvatusala kärsii osaajapulasta, Kaltio kertoo.

Oululainen lähihoitaja Pia Saarela on JHL:n jäsen ja hän työskentelee kehitysvammaisten tehostetun asumisen yksikössä. Hänen mukaansa alalle ei saada ammattitaitoista työvoimaa, jos tilanne ei muutu.

– Työoloihin ja palkkaukseen pitää tehdä pitkän linjan ratkaisuja, jotta saadaan kestävä kehitys työntekijöiden saatavuuteen ja pysyvyyteen. Omassa työpaikassanikin työntekijöiden pysyvyys on yksi asiakkaiden turvallisuuden tae, hän sanoo.

Yli 20 vuotta lähihoitajana työskennellyt Saarela pitää kunta- ja hoitoalan lakkoja oikeutettuina. Lakkovahtina toimiessaan hän sanoo saaneensa kansalaisilta tukea.

– Koululla ollessa ohi ajajat ovat vilkuttaneet tsemppiviestejä. Osa on myös sitä mieltä, etteivät hoitajat saisi koskaan lakkoilla, mutta ihmisten terveys on lakon aikanakin ykkösenä. Kaikille turvataan turvallinen arki.

Pia Saarelan peruspalkka kolmivuorotyöstä kehitysvammaisten tehostetun asumisen yksikössä on runsaat 2 200 euroa kuukaudessa.

Saarelan peruspalkka on 2 273 euroa kuukaudessa. Kokemuslisää hän saa noin 182 euroa ja vuorolisiä 400– 500 euroa kuukaudessa. Vuosilomaoikeutta alalla on 15 vuoden työuran jälkeen 38 päivää.

Hän tekee kolmivuorotyötä, johon kuuluu terveydenhoitotehtävien lisäksi asiakkaiden sosiaalisten verkoston ylläpitoa ja asioiden hoitamista.

– Työ on monipuolista ja vastuullista. Asiakkaiden on oltava osa ympäröivää yhteiskuntaa ja heidän pitää tulla kuulluiksi erilaisissa arjen tilanteissa.

Lue lisää: Koulut ja päiväkodit kiinni jo keskiviikkona useassa kaupungissa – nämä asiat hiertävät opetusalan kiistassa