Syyttäjällä on syyteharkinnassa useita rikoskokonaisuuksia, jotka koskevat koulukoti Pohjolakodin toimintaa. Yhden osalta on nyt tehty päätökset syyttämättäjättämisestä.

Poliisi on tutkinut koulukoti Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi on lähetetty seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet muun muassa virka-aseman väärinkäyttäminen ja kunnianloukkaus.

Yhden rikoskokonaisuuden osalta syyttäjä on nyt tehnyt kuusi syyttämättäjättämispäätöstä.

Epäiltyjen virka-aseman väärinkäyttämisten osalta päätökset on tehty ei todennäköisiä syitä -perusteella, kunnianloukkauksia koskevat rikosepäilyt puolestaan ovat vanhentuneet. Tässä rikoskokonaisuudessa epäiltyinä on ollut Pohjolakodin yksi vastaava ohjaaja ja kaksi ohjaajaa.

Myös kesäkuussa 2021 syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksiä yhden Pohjolakotiin liittyvän rikoskokonaisuuden osalta.

Syyttäjällä on edelleen syyteharkinnassa viisi Pohjolakotiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Niiden syyteharkinnan valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

