Uros-liikemies Jyrki Hallikaisen hotelli uhkaa jäädä torsoksi Oulun torille – rakennusyhtiö lopetti työt

Kaupunki odottaa rakennuttajayhtiön konkurssia ja uutta toimijaa.

Oulun torille kauppahallin kylkeen rakennettavan hotellin työmaalla on hiljaista. Rakennusyhtiö lopetti työt alueella kuukausi sitten.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Kaleva.

Hotellia rakentava Rakennusyhtiö SRV kertoo sanomalehdelle, ettei rakennuttaja ole suoriutunut sopimusvelvoitteistaan ja se on jättänyt laskuja maksamatta.

SRV:n lehdelle antaman tiedon mukaan työmaatiloja puretaan tällä viikolla. Yhtiö kertoo, että työmaa jätetään sellaiseen kuntoon, ettei rakennusvahinkoja synny.

Miljonääri Jyrki Hallikaisen perheyhtiön (MGP Services) rakennuttaman hotellin rakennuslupa on voimassa kesäkuuhun saakka. Jos hotelli ei ole siihen mennessä valmis, laukeaa viivästymisestä 150 000 euron sopimussakko.

Hankkeen kestäessä Oulun kaupunki on jo realisoinut Hallikaisen yhtiöltä erilaisia sanktioita yhteensä noin miljoona euroa.

Oululaisten Hotelli Hallikaiseksi nimeämän majoituspaikan piti olla valmis alunperin jo kolme vuotta sitten. 130 huoneen hotellin kustannusarvio oli noin 30 miljoonaa euroa.

Rakennusaikana Hallikaista on syytetty hidastelusta ja huonosta tiedottamisesta. Työt eivät ole edistyneet suunnitelmien mukaisesti, mutta keskeytyksistä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Torihotellin piti valmistua alkuperäisen suunnitelman mukaan vuonna 2019, mutta rakennustyöt aloitettiin vasta kesällä 2019.

Oulun kaupungille torihotellin tilanne on hankala. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo, että tavoitteena on saada hotelli rakennettua valmiiksi suunnitelmien mukaisesti uuden toimijan avulla.

– Oulun kaupunki on maanvuokrasopimuksella vuokrannut alueen yhtiölle, joka on hotellin rakennuttaja. Kaupunki ilmoittaa asemansa konkurssitilanteessa, seuraa miten hanke etenee ja osallistuu tarvittaviin neuvotteluihin. Kaupungin tavoite on, että hotelli rakennetaan loppuun suunnitelmien mukaisesti uuden mahdollisen toimijan toimesta, Laajala vastaa sähköpostitse IS:n kyselyyn.

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Jani Törmi (ps) arvioi, että hotellille löytyy vielä uusi ostaja ja toimija.

– Asia nytkähtää eteenpäin vielä tämän vuoden puolella. Kaupungin osalta vaihtoehdot on tällä hetkellä vähissä, täytyy todeta että hankkeen loppuun saattaminen on nyt kuitenkin kaikkien etu.

Törmin mukaan ilmoitus töiden loppumisesta työmaalla ei aiheuttanut suurta tunnemyrskyä, sillä hanke on ollut esillä moneen kertaan ja nyt sille saatiin ehkä lopullinen niitti.

– Pettyneitä toki ollaan että näin kävi, eihän toki uutta ole Suomessa että joku hanke jää kesken kun rahoitus on loppunut tai jotain muuta on taustalla tapahtunut, joka on johtanut tähän tilanteeseen.

Torihotellin rakentamisaika on venähtänyt ja rakennuttajayhtiö on joutunut maksamaan 800 000 euron pantin myöhästymisestä.

Sveitsissä asuvan Hallikaisen yhtiöistä on viime kuukausina saatu vain negatiivisia uutisia. Oulun käräjäoikeus asetti Hallikaisen perustaman teknologiayhtiö Uroksen konkurssiin helmikuussa.

Aiemmin Oulun käräjäoikeus oli määrännyt Uroksen ja sen perustajien Jyrki Hallikaisen ja Tommi Uharin omaisuutta yhteisvastuullisesti takavarikkoon yli kuuden miljoonan euron arvosta.

Maaliskuussa 2020 Tampereen areena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Uroksen talousongelmien ja muiden epäselvyyksien tultua julkisuuteen areenan hallitus irtisanoi myöhemmin sponsorisopimuksen yhtiön kanssa