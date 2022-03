Poliisi pyytää havaintoja tänään Oulussa kadonneeksi ilmoitetusta miehestä. Mies on 59-vuotias ja liikkuu todennäköisesti rollaattorin kanssa.

Kateissa oleva mies on noin 170 cm pitkä, laiha ja hänellä on parta. Miehellä on ennen katoamista ollut päällään musta pipo, reikäiset urheiluhousut ja takki.

Viimeisimmät havainnot miehestä ennen katoamista on Tuiran alueelta.

Havainnot kadonneeksi ilmoitetusta henkilöstä voi ilmoittaa suoraan hätänumeroon 112.