Iida-Marian kehittämä malli puolitti lasten­suojelun asiakkuudet Oulun maahan­muuttaja­palveluissa – ”Heille on löydettävä iloa arkeen”

Myös perhetyön tarve on laskenut miltei neljäsosaan aiemmasta.

Omasta kotimaastaan pakolaiseksi joutunut perhe tarvitsee apua ja tukea uuteen asuinpaikkaansa asettuessaan. Kun kaikki käytännön asiat on saatu kuntoon, alkaa uuteen kulttuuriin sopeutuminen.

Pakolaisperheillä on takanaan traumaattisia kokemuksia. Kotoutuminen voi olla vaikeaa. Tämä kaikki vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin.

Oululainen sosiaaliohjaaja Iida-Maria Bimberg on kehittänyt uuden toimintamallin, jonka avulla perheiden sopeutumista helpotetaan.

Menetelmällä on ollut merkittäviä vaikutuksia. Oulun kaupungin maahanmuuttaja­palveluissa lastensuojelun asiakkuudet ovat puolittuneet ja perhetyön tarve laskenut miltei neljäsosaan aiemmasta.

Tulokset osoittavat, että perheiden varhaiseen tukeen kannattaa panostaa.

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä on otettu hyvin vastaan ja se on lähtenyt leviämään Oulusta myös muualle. Sitä käytetään Oulun lisäksi Kokkolan, Pudasjärven ja Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa.

Bimberg on kehitellyt käytäntöä työn ja opiskelujen ohessa.

– Ajatus uudenlaisesta työskentelymenetelmästä lähti tilanteessa, jossa asiakkaat tarvitsivat tukea ja jossa olin parhaillaan saamassa tietoja ja koulutusta, jota hyödyntää heidän tukemisessaan. Päätin rakentaa perheterapiaopintojeni lopputyöksi menetelmän, jonka avulla voisimme tukea perheitä, hän kertoo.

Hän sanoo, että malli on kehitetty käytännön työssä ja siksi se on helppo ottaa käyttöön.

– Menetelmää ei ole tilattu ulkopuolelta, vaan sen syntyi käytännön tarpeeseen. Olen kehittänyt sitä vuosien aikana työn ohessa lisäten siihen aina uusia hyviä käytäntöjä arjen työstä. Edelleen koen, että pakolaisperheiden ja -lasten kanssa tehtävässä työssä on paljon kehitettävää.

Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset sijoitetaan kaksi kertaa useammin kodin ulkopuolelle, kuin Suomessa syntyneiden vanhempien lapset, Iida-Maria Bimberg kertoo.

Uusi menetelmä antaa pakolaisperheiden kanssa työskenteleville erilaisia perhe­terapeuttisia ja perhetyön menetelmiä, joiden avulla voidaan muun muassa parantaa perheen vuorovaikutusta ja vahvistaa vanhemmuutta.

Työskentely perheen kanssa alkaa aikaisintaan neljä kuukautta sen jälkeen, kun perhe on saapunut Suomeen. Osallistuminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen.

– Pakolaisperheet haluavat apua. He tykkäävät puhua vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. On tärkeää, ettei työtä aloiteta liian varhain. Kodistaan luopuneelle ja traumaattisen matkan uuteen paikkaan tehneelle pitää antaa ensin aikaa rauhoittua, Bimberg sanoo.

Työskentely kestää noin neljä kuukautta ja sisältää 7–9 tapaamista ensisijaisesti perheen kotona. Osa tapaamisista järjestetään vanhempien kanssa erikseen.

Bimberg on kohdannut työssään pakolaisperheitä ensin lastensuojelun puolella ja myöhemmin maahanmuuttajapalveluissa. Hänen mukaansa lapset ovat yleensä sopeutuvaisia. He sopeutuvat uuteen kulttuuriin usein helpommin kuin aikuiset.

– Ennustettava ja johdonmukainen arki auttaa sopeutumisessa. Vaihtelevien olojen ja traumaattisten kokemusten jälkeen rutiinit auttavat. Lasten pitää tietää mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Vuosien selviytymisen jälkeen perheiden pitää oppia olemaan kepeästi yhdessä. On tärkeää löytää iloa arkeen.

Maahanmuuttajaperheet ohjautuvat Bimbergin mukaan usein heikosti varhaisen tuen palveluihin.

– Se näkyy sitten myöhemmin korjaavissa palveluissa. Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset sijoitetaan kaksi kertaa useammin kodin ulkopuolelle, kuin Suomessa syntyneiden vanhempien lapset.

Tunnekortit ja -mittari sekä sietoikkuna ovat apuna pakolaisperheiden auttamistyössä.

Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeessa työskentelevä Bimberg on huomannut perheiden parissa työskennellessään, että parhaiten asiakkaisiin saa yhteyden, kun on läsnä heidän arjessaan. Kuppi kahvia keittiön pöydän ääressä on hyvä tapa lähteä purkamaan asioita.

Synkimpiä kokemuksia työssä ovat olleet perheiden kokemat läheisten menetykset.

– Aina tuntuu pahalta kuulla sodasta tai perheenjäsenten tai kotimaahan jääneiden kuolemasta.

Bimberg aloitti uuden menetelmän kehittämisen vuonna 2019 työskennellessään Oulun kaupungin maahanmuuttaja­palveluissa sosiaaliohjaajana. Samalla hän opiskeli kaupungin sisäisessä perheterapiakoulutuksessa.

– Työssäni perheiden osuus asiakkaista kasvoi merkittävästi, ja erityisesti perheen­yhdistämis­prosessin kokeneita perheitä oli tavallista enemmän. Näillä perheillä näkyi arjessa haasteita, joihin ei löydetty sopivia tukitoimia, Bimberg selvittää toimintamallin taustaa.

Ukrainan sota ajaa nyt ukrainalaisia pakolaisiksi Eurooppaan. Pohjois-Suomeenkin heitä odotetaan jonkin verran. Bimbergin mielestä Ukrainan tilanne on kääntänyt monia maahanmuuttokriittisesti ajattelevia suopeammaksi aihetta kohtaan.

Omaa hyvinvointiaan hän pitää yllä välttelemällä liian rajuja sotavideoita ja kuvia.

– Rajaan uutistulvaa tietoisesti, sillä kuvat ja videot menevät ihon alle.

Pakolaisperheille ennaltaehkäisevää tukea tarjoava Perhe Yhtenäiseksi -työskentely­menetelmä on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon.

Pakolaisperheiden lasten on usein helpompaa sopeutua uuteen asuinpaikkaan ja kulttuuriin kuin aikuisten.

Oulussa kehitetty toimintamalli on saanut tunnustusta myös aiemmin, sillä se voitti kunniamaininnan vuoden yhdenvertaisuustekona Kunteko 2020 -kilpailussa

Bimberg on voinut nykyisessä työssään Turvallinen Oulu -hankkeessa koota menetelmäoppaan, konkreettisen työvälineen perhetyöntekijöitä varten.

Menetelmä auttaa perhetyöntekijöitä kohtaamaan perheitä, ja erityisesti pakolaisperheitä, entistä paremmin. Tänä keväänä Oulun kaupungin perhetyöntekijöitä koulutetaan menetelmän käyttöön.