Vuodeosaston hoitaja varasti lääkkeitä Oulussa – vaaransi potilaiden tietoturvan

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tapahtunut lääkevarkaus, jonka seurauksena useita potilaita kohtaan on tapahtunut henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Poliisi on tutkinut marraskuusta 2021 lähtien Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla tapahtuneita lääkevarkauksia.

Oulun poliisilaitoksen huumausainerikollisuutta tutkivassa yksikössä on ollut marraskuusta 2021 saakka tutkittavana rikoskokonaisuus, jonka epäillään tapahtuneen Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys). Esitutkinta on nyt valmistunut, ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan.

Poliisi epäilee, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskennellyt hoitaja syyllistyi kevään ja syksyn 2021 välisenä aikana useisiin eri rikoksiin.

Sairaanhoitajan epäillään anastaneen vuodeosastolta omaan käyttöönsä huomattavan määrän huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita. Poliisi epäilee tämän toiminnan olleen pitkäkestoista ja jatkuvaa.

– Kyseessä on vakava rikoskokonaisuus, kun ottaa huomioon epäillyn henkilön aseman sekä anastettujen lääkeaineiden määrän ja laadun, poliisi tiedottaa.

Oysin mukaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksen seurauksena potilaiden lääkkeiden antokirjauksia voi olla virheellisesti merkitty potilastietojärjestelmään.

– Väärät kirjaukset ovat seurausta tapahtumasta, jossa hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö on anastanut lääkkeitä omaan käyttöön ja tekonsa toteuttaakseen on tehnyt potilastietojärjestelmään vääriä merkintöjä, Oys tiedottaa.

Rikokset ovat tämän hetkisten tietojen mukaan tapahtuneet vuoden 2021 kevään ja syksyn välisenä aikana, ja laajojen selvitysten perusteella loukkaus kohdistuu noin 20–30 potilaan potilasjärjestelmässä oleviin henkilötietoihin.

Potilaat on pyritty kartoittamaan mahdollisimman hyvin, mutta on mahdollista, että yksittäisiä potilaita löytyy vielä lisää.

Sairaanhoitopiiri on ollut yhteydessä selvitettyihin henkilöihin, ja mikäli henkilöitä selviää tutkinnan edetessä lisää, sairaanhoitopiiri ottaa potilaisiin yhteyden.

– Sairaanhoitopiiri on pahoillaan tapahtuneesta ja käy prosessit läpi varmistaakseen sen, että vastaavaa ei pääsisi jatkossa tapahtumaan, sanoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Tapahtumasta on tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon