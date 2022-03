Silmitön keräysraivo yllätti Oulun vapaaehtoiset – ”Ihan uskomatonta”

Keräyspisteisiin on tuotu valtavasti tavaraa, josta osa on likaisia ja homeessa. Ukrainalaiset eivät tarvitse korkokenkiä tai hepeneitä.

Suomalaisten sydämet ovat heltyneet ukrainalaisten hädälle, ja monissa avustusjärjestöissä on tehty töitä vuorokaudet ympäriinsä avun keräämiseksi.

Oulussa vapaaehtoiset järjestivät kolmen päivän tempauksen, jonka aikana saatiin kerättyä tonneittain avustustarvikkeita ja vaatteita Ukrainaan.

Oulun keräyspisteeseen tuotiin lahjoituksia koko Pohjois-Suomen alueelta. Keräyspisteeksi varattu halli täyttyi tavarasta heti ensimmäisenä aukiolopäivänä.

Keräys on päättynyt ja lahjoitettuja tavaroita lajitellaan ja pakataan parhaillaan. Tärkeimmät lahjoitukset eli lääkkeet, sidetarpeet ja retkitarvikkeet on jo viety perille Ukrainaan. Osa on mennyt ukrainalaisten yhdistyksen välivarastoon Sörnäisiin.

– Keskiviikkona on 15 vapaaehtoisen ryhmä Oulun keräyshallissa käymässä lahjoitettuja tavaroita läpi, kertoo Oulun keräyksen aloittaja Taija Ruuskanen.

Osa lahjoituksista siirretään Oulun vastaanottokeskukseen, jonne sijoitetaan ukrainalaisia pakolaisia.

Ruuskanen on yllättynyt ihmisten hyvyydestä. Samalla hän on yllättynyt joidenkin ihmisten asiattomuudesta vapaaehtoisia auttajia kohtaan.

Kun lahjoituksille varattu halli alkoi täyttyä, ovet jouduttiin laittamaan kiinni. Sitä eivät kaikki ymmärtäneet. Ovien ulkopuolelle jätettiin tavaraa ja avustustyöntekijät saivat kuulla kunniansa. Ruuskasen mukaan heitä nimiteltiin ja heille huudettiin.

– Raivoaminen oli ihan uskomatonta. Toiset tekevät parhaansa muiden hyväksi, niin tullaan huutamaan ja nakellaan tavaroita maahan. Heitä haukuttiin ja heille möykättiin, ihan kyyneliin asti raivottiin.

– Auttamisen tahto on nyt korkealla, se on hienoa, mutta ajattelemattomuus vapaaehtoistyöntekijöitä kohtaan hämmentää, Ruuskanen sanoo.

Taija Ruuskanen ottamassa vastaan tavaroita keräyspaikassa 1. maaliskuuta. Oulun keräyspisteessä ei oteta enää vastaan lahjoituksia. Vapaaehtoiset lajittelevat ja pakkaavat nyt tavaroita.

Avustuksia lajittelevat ovat huomanneet myös, että kaikki lahjoittajat eivät ole osanneet ajatella ukrainalaisten tarpeita. Ukrainaan tarvitaan lämpimiä talvivaatteita, ei korkkareita, juhlavaatteita tai miesten nappaskenkiä.

Oulun halliin tuotiin myös likaisia ja jopa homeisia vaatteita. Vanhentuneille lääkkeillekään ei ole käyttöä sodan keskellä.

Ruuskasen mukaan valtaosa lahjoituksista on juuri sellaisia, joita keräys tavoitteli. Osa ihmisistä oli jopa ostanut uusia tarvikkeita Ukrainaan vietäväksi.

– Mutta on tuotu myös suoraan sanottuna jätettä. Vanhentuneita lääkkeitä ja vanhentunutta ruokaa on saatu. Ei me itsekään syödä pilaantunutta ruokaa tai käytetä vanhentuneita lääkkeitä. Tämä on usein pieni murheenkryyni muissakin keräyksissä, hän sanoo.

Ruuskanen muistuttaa, että lahjoittajan pitäisi aina miettiä mitä kohdemaassa tarvitaan.

– Toiset antavat vähästäänkin. Toisaalta jotkut keräävät mukaan kaikki romunsa. Se ei ole apukeräysten tarkoitus. Ihmisten pitäisi ymmärtää, mitä tuot ja mitä et.