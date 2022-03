Qstockin pääesiintyjänä Limp Bizkit – Oulun koronan jälkeisestä festarikesästä tulossa vilkas

Kuusisaaressa järjestetään heinä-elokuun aikana ainakin kuusi erikokoista festivaalia.

Tulevan kesän Qstock on kiinnittänyt pääesiintyjäkseen yhdysvaltalaisen nu metal -jättiläisen Limp Bizkitin. Yhtye esiintyy festareilla lauantaina 30. heinäkuuta.

Limp Bizkit tuli suuren yleisön tietoisuuteen vuosituhannen vaihteen pitkäsoittojen Significant Otherin ja Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Waterin myötä.

Yhtyeen lokakuussa julkaistu kuudes studioalbumi Still Sucks on saanut maailmalla hyvän vastaanoton.

Kesästä 2022 on tulossa vilkas festarikesä kahden koronavuoden jälkeen. Kuusisaaressa järjestetään tapahtuma melkein joka viikonloppu heinä- ja elokuun aikana.

7.–9. heinäkuuta soi Rock in the City, 14.–16. heinäkuuta Suomipop, 5.–6. elokuuta Varjo-festivaali, 12.–13. elokuuta North of Hell ja 19.–20. elokuuta vuorossa on Kuuska soi -festivaali.

Lisäksi Oulussa järjestetään 17.–18. kesäkuuta Äimäraution raviradalla Suomen suurin metallimusiikin festivaali Metal Capital Festival.

Qstockin promoottori Sandy Kantola arvelee, että Oulussa on tarjolla monipuolinen artistikattaus.

– Luvassa on jännittävä festarikesä, tietenkin! Kesää odotellaan Qstockin toimistolla korkein tunnelmin, sillä tällä hetkellä valmisteluja tehdään normaaliolojen tapaan ilman suurempia huolia pandemian vaikutuksista.

– Saimme viimeinkin lauantain pääesiintyjän kärsivällisen odotuksen jälkeen kiinnitettyä ja julkaistua, joten ohjelmiston osalta aletaan olla voiton puolella. Lisäksi meillä on hienoja ensikertalaisia ohjelmistossa unohtamatta kotimaista terävintä kärkeä.

Kantolan mukaan Kuusisaaren festarialueen toimivuutta tullaan parantamaan entisestään ja alueohjelmatarjonnassa nähdään uusia yhteistyökuvioita.

Saapumisensa Qstockiin ovat vahvistaneet kovassa nousukiidossa oleva saksalainen metalcore-ryhmä Eskimo Callboy, 70-luvun raskaan rockin suuntaan kumartava ruotsalais-saksalainen Lucifer ja ensimmäistä kertaa Qstockissa nähtävä kotimainen power metal -ylpeys Stratovarius.

Festivaalin muita tuoreita kiinnityksiä ovat Blind Channel, Arppa, Gettomasa, ibe, Paleface & Räjähtävä Nyrkki, Pihlaja, Pyhimys, Ruusut, Vesta ja Xysma.

Qstock 2022 järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 29.–30.7.

Ensimmäistä Qstock-festivaalia vietettiin vuonna 2003. Nyt Qstock on ollut loppuunmyyty jo kahdeksana kesänä peräkkäin. Vuonna 2019 kävijäennätys rikkoontui, kun tapahtumaan saapui 40 000 juhlijaa kahden päivän aikana.

Vuonna 2020 festaria ei järjestetty koronapandemian takia.