Vanha linja-autoasema, Matkahuolto ja oikeustalo Raksilasta puretaan. Radan toisella puolen sijaitseva puinen asemarakennus sen sijaan säilytetään.

Oulun linja-autoasema on vilkkaan kevätsesongin aikanakin hiljainen. 1980-luvun arkkitehtuuria edustava rakennus nököttää melkein tyhjillään bussipysäkkien vieressä.

Sisällä odotushallissa on muutama ihminen. Matkahuollon luukut ovat kiinni, näyttötaulut eivät toimi. Mainoskyltti on rikki. Odotussalin viereinen tila on revitty kokonaan auki. Siinä on viimeksi toiminut Pelastusarmeija.

Seinillä ei ole aikatauluja. Lipunmyynti on siirtynyt Matkahuollon rakennukseen asema-alueen toiseen päähän.

Matkahuollon lipunmyyntiluukut ovat pysyvästi kiinni.

Odotusaulan mainoskyltti on rikki.

Matkahuollon asiakkaat eivät enää jonota Oulun linja-autoasemalla.

Rakennuksen vilkkain paikka on kahvila Le Mondo (Maailma). Sen yrittäjä ei halua nimeään julkisuuteen, mutta kertoo avanneensa paikan noin kymmenen vuotta sitten.

– En osaa sanoa uusista suunnitelmista mitään. Kahvilassa käy asiakkaita tarpeeksi. Kun rakennus puretaan, jään eläkkeelle. Linja-autoaseman asiakasmäärät ovat vähentyneet, kun ihmiset ostavat bussiliput netistä, mies sanoo.

Raksilan asema-alueen rähjäisyys on puhuttanut jo vuosia oululaisia. Miksei teknologiakaupunkina itseään mainostava kaupunki saa arvolleen ja asukasmäärälleen sopivaa asemakokonaisuutta?

Julkista marmatusta on käyty myös asemalle sijoitetun taideteoksen kohtalosta. Martti Aihan Futura– Tuntematon rapistuu aseman vieressä lumikinosten keskellä.

Martti Aihan taideteos rapistuu linja-autoaseman vieressä. Teoksen omistaa Oulun kaupunki.

Julkista keskustelua matkakeskushankkeesta on käyty jo 1970-luvulta lähtien. Aluetta varten on tehty monia suunnitelmia, mutta yksikään niistä ei ole edennyt toteutukseen asti.

Helmikuussa aseman seudun tulevaisuus nytkähti jälleen eteen päin, kun Oulun kaupunki ja alueen maanomistajat, Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt sopivat alueen maankäytöstä.

Niiden pohjalta on valmisteltu alueen toteutusta ohjaava yhteistoimintasopimus, kiinteistökauppa ja asemakaavan muutosluonnos. Senaatti-kiinteistöt myy Oulun oikeus- ja poliisitalon kiinteistön Oulun kaupungille osana asema-alueen kokonaisjärjestelyjä.

Linja-autoasema valmistui Raksilaan vuonna 1983.

Uuden vision mukaan asema-alueen Raksilan puoli jaetaan kolmeen alueeseen. Kaksi sijoittuu eteläosaan, kolmas on poliisi- ja oikeustalon tontti. Kaupunki sijoittaa oikeustalon tontille toista pitkään jahkailtua kohdetta, tapahtuma- ja monitoimiareenaa.

Kaupunki maksaa tontista Senaatille 5,8 miljoonaa euroa. Aseman seudun rakentamisen pitäisi alkaa vuonna 2024.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttisen mukaan alueen käyttötarkoituksen muuttaminen keskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja

– Sinne tulisi muun muassa keskusliikenneasema, liike- ja toimistotiloja, mahdollisesti hotelli sekä asumista. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustasta Raksilaan rautatiealueen alitse.

Kuvassa taustalla näkyvä bussiasema ja sen takana sijaitseva oikeustalo puretaan.

Tavoitteena on elävä, omaleimainen ja monipuolisia toimintoja sisältävä kaupunginosa, joka on samalla pohjoisen Suomen merkittävin liikenteen solmukohta.

Senaatin Asema-alueet Oy:n omistuksessa olevalla alueella junaradan itäpuolella sijaitsevat Matkahuollon rakennus ja nykyinen linja-autoasema on tarkoitus purkaa.

– Toimintoja säilyy, mutta ne järjestellään toisella tavalla. Oulun oikeus- ja poliisitalon tontti myydään kaupungille, joka päättää tontin tulevaisuuden suunnitelmista. Myös oikeus- ja poliisitalo on tarkoitus purkaa. Radan länsipuolella oleva asemarakennus säilytetään, Marttinen sanoo.

Martti Aihan taideteoksen tulevaisuudesta päättää sen omistaja Oulun kaupunki

– Ei ole pois suljettua, että taideteos sijaitsisi myös tulevaisuudessa asema-alueella, Marttinen toteaa.

Linja-autoaseman odotusaulan viereinen tila on karmeassa kunnossa.

Oikeustalon tilalle on suunniteltu monitoimiareenaa. Siitäkin on puhuttu Oulussa vuosikausia.

Kaupungin selvitys monitoimiareenan vaihtoehtoisista sijaintipaikoista valmistuu vuoden 2022 alussa. Selvityksessä tarkastellaan areenan sijoittamista oikeus- ja poliisitalon tontille ja vaihtoehtoisesti Raksilan urheilupuistoon.

Matkahuolto toimii asema-alueen eteläpäässä sijaitsevassa rakennuksessa.

Oulun aseman seudun suunnittelun tavoitteena on, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä arkinen liikkuminen helpottuu ja nopeutuu. Suunnitelmissa kohtaavat saavutettavuus ja palvelut, niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin.

– Ratapihan tulee palvella raideliikennettä ja matkustajia vielä vuosikymmenien päästä, joten suunnittelutyö tehdään huolella, toteaa Väyläviraston liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala.