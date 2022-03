Henkirikos tapahtui Nivalassa marraskuussa 2021.

Aluesyyttäjä on nostanut nivalalaismiestä vastaan syytteen epäillystä taposta. Syyte liittyy tapahtumiin Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa 21. marraskuuta 2021, jolloin kalajokinen mies sai pihamaalla surmansa haulikon laukauksesta.

Esitutkinnassa on selvitetty tapahtumien kulkua. Riidan alaisena kysymyksenä on ollut teon tahallisuus. 25-vuotias mies on kuulusteluissa myöntänyt ampumisen, mutta hän kiistää tahallisen henkirikoksen.

Välikohtaus tapahtui Nivalassa omakotitalon pihalla. Epäilty mies ei ole uhrin lähisukulainen, mutta he olivat samaa perhettä.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty ja uhri olivat tapelleet hetkeä aikaisemmin. Molemmat olivat humalassa tekohetkellä.

Asiaa käsitellään Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan istuntopaikalla maaliskuussa.