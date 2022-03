Teltta-Makena tunnettu oululainen Markku Korhonen asui siltojen alla teltassa vielä kaksi vuotta sitten.

Markku Korhonen on siirtynyt sillan alta sillan päälle. Koti ei ole enää teltassa Pikisaaren sillan alla.

Teltta-Makesta tuli kesällä 2020 lähiön asukas, kun Oulun kaupungin vuokra-asuntoja välittävä Sivakka tarjosi pitkään teltassa asuneelle miehelle yksiötä asuttavaksi.

Sitä ennen Make asui teltassa kaupungin keskustan tuntumassa Lammassaaren, Nallikarin ja Pikisaaren siltojen alla.

Valtakunnalliseen julkisuuteen mies päätyi syksyllä 2018, kun hän teki rikosilmoituksen ja kantelun oikeusasiamiehelle kunnallispoliitikosta, joka nimitti Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa keskustassa liikkuvia alkoholisteja ihmisroskiksi.

Teltasta yksiöön muuttaminen ei sujunut vaikeuksitta, sillä ensimmäiset yöt Make vietti pyörävarastossa.

– Oma asunto tuntui niin oudolta. Varastossa oli pimeää ja viileää, siihen olin tottunut, hän sanoo.

Teltta-Make asuu nyt omassa yksiössä oululaisessa lähiössä.

Lue lisää: Markku Korhonen, 51, oli vielä kolme vuotta sitten yrittäjä – nyt hän asuu kadulla ja teki rikosilmoituksen ihmisroska-uutisoinnista

Ihmisroskapuheet satuttivat miestä, joka on tehnyt elämäntyötä hoiva-alalla. Korhonen on työskennellyt aikoinaan saattohoidon, vammaisten, mielenterveyspotilaiden ja vanhusten parissa.

– Sitten tuli burn out ja masennus. Alkoholi tuli aina vain vahvemmin mukaan kuvioihin ja lopulta halusin vain olla muualla, 55-vuotias Korhonen kertaa elämäänsä.

Alkoholinhuuruista elämää siltojen alla kesti 5,5 vuotta. Sen ajan hän asui omasta halustaan teltassa. Alkoholistien asuntolat eivät kiinnostaneet.

IS kertoi Korhosen teltassa asumisen vaikeuksista syyskuussa 2019. Ohikulkijat polttivat Pikisaaren sillan alle pystytetyn teltan. Korhonen menetti palossa vähäisen maallisen omaisuutensa henkilöpapereita myöten.

– Sain uudet vaatteet, teltan ja makuupussin lahjoituksena. Jatkoin elämää, vaikka menetin kaiken.

Korhonen menetti kaiken omaisuutensa, kun teltta poltettiin syksyllä 2019 Pikisaaren sillan alta.

Lue lisää: Ihmisroskapuheista pahastunut Markku menetti jälleen kotinsa – ”Taas pitää aloittaa tyhjästä”

Korhosen elämän palaset alkavat nyt olla paikoillaan. Yksiössä on vuode, keittiössä pöytä ja tuolit, ikkunoissa verhot ja ikkunalaudalla kukka. Kirjahyllyyn hän on nostanut koristeeksi inkojen naamareita ja aurinkojumalan.

Pienessä keittiössä hän kokkaa pataruokia ja makaronilaatikkoa.

– En osaa tehdä pieniä annoksia. Mutta kutsun kavereita syömään, kun ruokaa tulee laitettua paljon.

Maken mukaan elämä on nyt niin hyvää kuin se voi olla. Huolta aiheuttavat vain sairaudet ja niistä selviäminen. Potilaskertomuksen mukaan alkoholin kuluttamaan mieheen on iskenyt keuhkokuume, vyöruusu, masennus ja ahdistus. Kaikkiin on lääkitys.

Helmikuun puolivälissä Korhonen oli kolme päivää sairaalassa, kun kehoon kertyi liikaa nesteitä. Maaliskuussa on luvassa lisää tutkimuksia.

– Ei minulla ole enää suuria unelmia tai toiveita. Kunhan saisin elää mahdollisimman terveenä. Elän päivän kerrallaan.

Ihmisroska-nimityksen julki tuonut poliitikko joutui eroamaan kohun takia Pihlajalinna Oulun toimitusjohtajan tehtävästään. Hänellekin kuuluu hyvää. Riikka Moilanen valittiin Oulaisten kaupunginjohtajaksi viime syksynä.

Tulipalon jälkeen ihmiset lahjoittivat Teltta-Makelle uuden teltan, makuupussin ja vaatteita.

Alkoholi on hallinnut Teltta-Maken elämää vuosia. Aivan kokonaan hän ei ole vieläkään siitä päässyt eroon. Juominen on kuitenkin vähentynyt ja kaveriporukka vaihtunut.

– Otan olutta edelleen, mutta vähemmän kuin ennen. Sairaudet, lääkitykset ja tutkimukset rajoittavat viinan juontia. Mutta eilenkin repsahdin. Niitä sattuu, hän kertoo.

Oulun keskustan kaduille Korhonen ei halua enää palata. Hänen mukaansa alkoholistiporukoista pääsee eroon, kun muuttaa pois.

– Vaan kyllä juoppo juopon tuntee joka paikassa. Juomakavereita löytyy. Keskityn kesällä tikanheittoon, petankin pelaamiseen ja sorsien syöttämiseen enkä mene keskustaan.

55-vuotias Korhonen ei aio enää palata telttaan asumaan. 35,5 neliön yksiöstä on muodostunut uusi koti entiselle asunnottomalle.

Lue lisää: Asunnottoman Jarmon tarina kosketti ihmisroskista puhunutta oululaisvaltuutettua: ”Yhdenkään ihmisen paikka ei ole kadulla”