Palomiehen kuolema tiistaina työtehtävissä on järkyttänyt koko Suomea. Onnettomuus tapahtui Oulunsalon ja Hailuodon välisellä jäätien ajokaistojen ulkopuolella. Poliisi kertoo nyt tutkinnan etenemisestä.

Palomies kuoli Oulunsalon ja Hailuodon välisellä jäätiellä tapahtuneen onnettomuuden pelastustoiminnan yhteydessä tiistaina 15. helmikuuta.

Tapauksen tutkinta on poliisin mukaan edennyt.

– Tapauksen tutkinta on saatu alkuun. Tapauksesta käynnistyy kuolemansyyntutkinta, jutun tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisilaitokselta kertoo Ilta-Sanomille.

Tapahtumien kulusta tiedetään jo se, että jäätietä huoltava tamppauskone oli vajonnut osittain jään läpi. Hälytys vesiliikenneonnettomuuteen saatiin 15. helmikuuta kello 10.15. Tehtävään lähti yksiköitä Hailuodon, Raksilan, Linnanmaan ja Limingan paloasemilta. Onnettomuus tapahtui jäätien ajokaistojen ulkopuolella.

– Aluehallintovirasto aloittaa tutkinnan tapaturmasta. Sen jälkeen he päättävät, onko työtapaturmasta tarpeen tehdä tutkintapyyntö poliisille, Pakanen sanoo.

Ely-keskuksen mukaan mukaan jäätien on ajokaistat ovat olleet turvalliset. Tien kuntoa ja kantavuutta on seurattu ja mitattu jatkuvasti. Tien kunnossapidon vuoksi on välttämätöntä työskennellä myös ajokaistojen ulkopuolella, missä jään kantavuutta ei ole mahdollista varmistaa kattavasti.

Jäätie suljettiin, koska tien kunnossapitotöiden turvallisuutta ei voitu enää varmistaa.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus päätti myöhemmin sulkea Hailuodon jäätien kuluvalta talvikaudelta pysyvästi. Jäätie suljettiin, koska tien kunnossapitotöiden turvallisuutta ei voitu enää varmistaa.

Onnettomuudessa kuoli tyrnäväläinen perheenisä, joka oli joutunut veden varaan. Kunta suruliputti keskiviikkona perheenisän muistoksi.

Lue lisää: Hailuodon jäätietä ei avata enää tänä talvena – ”Kunnossapidon turvallisuutta ei voida varmistaa”