Vangittu mies otti lapsiin yhteyttä verkon kautta. Hän houkutteli uhrinsa lähettämään kuvia maksua vastaan.

Oulun käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

29-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 15:tä eri seksuaalirikoksesta, muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuva hallussapidosta.

Osa epäillyistä rikoksista on tehty Limingassa.

Mies oli käräjäoikeuden vangitsemisistunnossa videon välityksellä. Tummaan collegepaitaan pukeutunut mies ei peitellyt kasvojaan istunnon aikana.

Oulun poliisi tiedotti seksuaalirikosvyyhdistä tiistaina. Tutkinnanjohtaja Eveliina Karjalaisen mukaan näin laajaa juttua ei ole aikaisemmin käsitelty Oulun seudulla.

– Tapahtumat alkoivat purkaantua toisen vastaavanlaisen tutkinnan yhteydessä, kun uusia uhreja alkoi ilmaantua, Karjalainen kertoo IS:lle.

Poliisin mukaan aikuinen oululaismies on usean vuoden aikana tutustunut internetin kautta lapsiin ja nuoriin. Hän on pitänyt heihin yhteyttä ja korvausta vastaan saanut heidät lähettämään seksuaalisia kuvia ja videoita.

Poliisin tiedossa on tällä hetkellä 19 uhria. Yhteydenpidon alkaessa he ovat olleet 10–14-vuotiaita. He asuvat ympäri Suomea.