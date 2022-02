Sairaanhoitopiiri huutokauppaa kokonaista sairaalaa – korkein tarjous 4 000 euroa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri huutokauppaa useita kiinteistöjään.

Miltä kuulostaisi kokonaisen sairaalan omistaminen? Siihen on nyt tarjolla mahdollisuus, sillä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri myy Keroputaan sairaalaa maa-alueineen.

Myynti-ilmoituksen mukaan sairaala sijaitsee Torniossa muutaman kilometrin päässä keskustasta – ja Ruotsin rajasta. Siihen kuuluu itse sairaalarakennuksen lisäksi hallintorakennus, lämpökeskus ja erillinen rivitalo.

Tontti on kooltaan yli 16 hehtaaria. Keroputaan rakennukset ovat valmistuneet 1960.

Sairaalan kuntoarviossa kerrotaan, että ainakin joissakin päärakennuksen tiloissa on aistittavissa selvää maakellarin hajua. Tämä kertoisi kuntoarvion mukaan home- ja kosteusvaurioista rakenteissa, mutta asia tulee kuitenkin selvittää lisätutkimuksin.

– Eihän se tietenkään priimaa ole, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekninen johtaja Juhani Isoherranen kommentoi kiinteistön kuntoa.

Hänellä ei ole halukas arvioimaan sitä, millaiseen käyttöön sairaala soveltuisi vaan jättää sen ostajan harkittavaksi.

Myynneillä on myös tarkoitus paikata kuntayhtymälle aiemmin syntynyttä alijäämää, jota on kertynyt noin 10 miljoonaa.

– Mitä nyt näistä tulee, niin kaikki on hyvää. Kunnat kattavat nämä alijäämät ennen hyvinvointialuetta.

Myyntipäätöksen tekee lopulta kuntayhtymän hallitus.

– Kyllähän sen hinnan pitää olla huomattava. Ei ihan muutamalla kympillä, mitä nyt on tarjottu, kauppoja tule.

Huutokaupat.net-palvelussa korkein tarjous on tällä hetkellä 4 000 euroa.

Sairaanhoitopiiri myy samalla kertaa myös lomahuoneistoa Ylläsjärven matkailualueelta, kaksi kerrostaloa käsittävän kiinteistöosakeyhtiön koko osakekantaa Kemistä, Rantamökkiä Simosta sekä Tornion Kivirannassa sijaitseva Keroputaan vanha psykiatrinen sairaala.

Kohteita on aikaa huutaa vain kaksi viikkoa. Isoherranen kertoo, että aikataulu on tiukka, koska nyt on hyvä aika myydä, ja Kemissä on meneillään suuria investointeja teollisuudessa ja matkailussa.

– Katsottiin, että hyvä hetki hoitaa tässä vaiheessa pois. Hyvinvointialueet tulevat, ja nämä kiinteistöt eivät ole tuotantokäytössä, Isoherranen sanoo.

Keroputaan sairaalan toiminnot siirtyvät uuteen Länsi-Pohjan psykiatriataloon tämän vuoden elo-syyskuussa.