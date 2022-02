Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus päättyi maanantaina. Nyt myös yksityistilaisuuksia voi järjestää, mutta edelleen mahdollisimman pienimuotoisesti.

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne jatkuu tasaisena. Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on alueella liikkeellä paljon, mutta sitä sairastetaan pääasiassa lievänä eikä tilanne heijastu huolestuttavasti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrään.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli tiistaina hoidossa kolmetoista koronapotilasta, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä.

Alueella voimassa ollut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitus päättyi tammikuun loppuun. Tilaisuuksia voi nyt järjestää niin sisä- kuin ulkotiloissakin, mutta terveysturvallisesti ja siten, että asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Koordinaatioryhmä linjasi tiistaina muutoksen yksityistilaisuuksia koskevaan suositukseen. Tilaisuuksia voi järjestää, mutta edelleen mahdollisimman pienimuotoisesti.

– Keskeinen viesti on, että yhteiskuntaa halutaan avata, mutta samalla toimijoiden ja yksilöiden vastuu korostuu. Kaikissa kohtaamisissa on edelleen syytä toimia vastuullisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Oysin vs. hallintoylilääkäri Kati Ojala sanoo.

Valtaosa Pohjois-Pohjanmaan koronatartunnoista on nyt omikron-virusvariantin aiheuttamia. Vaikka uusi virusmuunnos tarttuu herkemmin myös rokotettuihin, antavat rokotukset edelleen hyvän suojan erityisesti vakavaa tautimuotoa vastaan.

– Ei voida siis ajatella, että uuden virusvariantin myötä rokotuksia ei kannattaisi ottaa. Erityisen tärkeitä rokotukset ovat koronaviruksen riskiryhmään kuuluville, joihin lukeutuvat muun muassa ikäihmiset sekä ylipainoiset henkilöt, Ojala muistuttaa.

Myös alueella voimassa olevia suosituksia maskien käytöstä, etätyöstä sekä korona-ajan yleisistä hygieniakäytännöistä on edelleen tärkeää noudattaa. Sairaana ei tule lähteä ihmisten ilmoille, vaan on tärkeää jäädä kotiin sairastamaan.

Oulun kaupungin johtoryhmä käsitteli rajoitusten purkamista tiistaina. Se suosittelee, että yksityistilaisuuksia järjestetään vain pienimuotoisina.

Oulu kuuluu edelleen koronapandemian leviämisalueeseen. Tilanne on tasoittunut Oulun kaupunginsairaalan sairaalakuormituksen osalta.

– Huolena on kuitenkin henkilöstön koronasta johtuvat poissaolot, altistumiset ja uudelleenjärjestelyt. Rokotukset etenevät hyvin, mutta rokotustahti on hieman hidastumassa, kaupunki tiedottaa.

Ensimmäisen rokotteen Oulussa on saanut 89,5 prosenttia yli 12-vuotiaista. Toisen rokotteen osalta luku on 85,6. Kolmannen rokotuksen on saanut 52,4 prosenttia 20-69-vuotiaista.