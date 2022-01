Samalla äänestyspaikalla oli toinenkin välikohtaus.

Aluevaaleissa äänestämään tullut nainen suutahti Oulunlahden koulun äänestyspaikalla sunnuntaina niin paljon, että paikalle jouduttiin kutsumaan poliisi.

Hälytyskeskus sai soiton Oulunlahden äänestyspaikalta kello 13.30, kun äänestämään tullut nainen kieltäytyi laittamasta maskia kasvoilleen tai poistumasta paikalta. Poliisi kävi paikalla rauhoittelemassa tilannetta.

– Ketään ei otettu kiinni ja tilanne ei ollut mitenkään dramaattinen. Nainen äänesti ulkona kolmen vaalitoimitsijan ja poliisin valvonnassa. Poliisipartio vahvisti, että ääni päätyi vaaliuurnaan, kerrotaan poliisin johtokeskuksesta Oulusta.

Oulun kaupungin äänestyspaikoissa ei ollut maskipakkoa. Oulunlahden välikohtauksesta Kalevalle kertonut kaupunginlakimies Jukka Lampén sanoo, että Oulunlahden äänestyspaikalla oli sunnuntaina toinenkin välikohtaus.

– Osapuolilla on eri näkemys siitä, onko vaadittu maskia. Ilmeisesti lautakunta on katsonut, että äänestäjä ei käyttäytynyt asianmukaisesti ja sitten on lähdetty edellyttämään maskia, Lampén sanoo Kalevalle.

Muilta Oulun äänestyspaikoilta ei ole tullut palautetta maskeista tai muista terveysturvallisuuteen liittyvistä asioista.