Viime vuonna lumilinna oli miniatyyrikokoa ja se sijaitsi sisätiloissa.

Lumilinnan saunassa on tietysti luminen kiuas ja jäinen amme.

Kemin lumilinna on taas avattu yleisölle. Linnakausi kestää pääsiäiseen saakka, jos säät sen sallivat.

Lumilinnaa on rakennettu tällä kertaa talvisissa olosuhteissa, kertoo Kemin Matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen. Linnan teemana on onnellisuus.

– Teemaksi valittiin onnellisuus, koska maailman onnellisuusraportin mukaan Suomi on valittu neljä vuotta peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Jaettu onni on moninkertainen ja paras tapa lisätä omaa onnellisuutta on tehdä joku toinen onnellisemmaksi.

Lumilinnassa voi ihastella kevään aikana muun muassa valtavaa kahvikuppia, herkkuhuonetta ja saunaa. Kaikki kolme elementtiä ilmentävät suomalaisten onnellisuutta.

– Suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa ja Suomessa vieraanvaraisuuteen kuuluu nauttia kahvia yhdessä. Tilastojen mukaan 99 prosenttia suomalaisista käy säännöllisesti saunassa ja maassa on enemmän saunoja kuin autoja, Koutonen kertoo teeman taustoja.

Maailmankuulu Kemin lumilinna on rakennettu Mansikkanokalle aivan keskustan tuntumaan. Perinteinen linna rakennetaan täysin lumesta ja jäästä eri muottitekniikoita käyttäen.

Lumilinna-alueen päärakennuksesta sisältä löytyy myös ympärivuotinen lumen ja jään elämystila. Molempien tilojen veistosten jää ja lumi on peräisin Perämerestä.

– Linnassa ei ole tänä talvena ravintolaa, mutta päärakennuksen Lumihiutale-näköalaravintola palvelee koronarajoitusten mukaisesti. Ympärivuotinen Experience 365 tila on auki läpi vuoden. Tilassa on -5 celsiusastetta, Koutonen kertoo.

Kemin lumilinna on rakennettu joka talvi vuodesta 1996 lähtien. Rakentamiseen käytetään Perämeren vettä.

1996 rakennettiin maailman suurin lumilinna. Viime talvena vuorossa oli historian pienin ja nyt onnellisin ja huvittavin linna.

